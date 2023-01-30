好事多牛排大降價！他趁最後一天裝滿購物車：比豬肉還便宜

許多人會前往美式賣場好市多（Costco）購物，昨（29）日有網友發現「美國特選嫩肩里肌牛排」價格大降價，先前曾漲到1公斤649元，但優惠期間只要375元，不過今（30）日已漲價至429元，還是有許多網友直呼「好便宜」。

好事多日前有商品優惠活動，原本「美國特選嫩肩里肌牛排」1公斤419元，降至375元，優惠期間為1月23日至29日，不過今日已漲價至429元。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，將美國特選嫩肩里肌牛排放滿購物車，大讚「比豬肉還便宜」。

還有網友分享，如果有「修肉技術」，可以買整條真空包回去清修分切，有些切片、有些切絲，日常做菜都可以用，直呼「失重大概不到一成，但價格便宜三成」、「其實都是冷凍庫的功勞」。

許多網友紛紛回覆，「真的便宜欸」、「買了啦，昨天買了一盒還不錯」、「好吃到一盤吃光光，可惜只買一盒」、「我也搬兩車回家儲放」、「下次第一天優惠先買三盒，最後一天再買三盒，這樣庫存就夠了」。

但也有人指出先前因降價卻買到不新鮮的商品，「之前買到臭掉的，到現在都不敢買，那味道真的久久無法忘懷」、「真的，分裝的，很容易有味道」、「買到過，馬上退」、「小孩都抱怨好市多牛肉難吃，有一個奇怪的怪味」、「過年銷售不好，過年後開始出清，畢竟那個有保存期限」。