快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

Dyson兒童玩具超擬真！好市多上架 售價曝光急勸退：買不起

聯合新聞網／ 綜合報導
兒童玩具愈做愈逼真，近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」，讓她感嘆連自己都想要。玩具示意圖／ingimage
兒童玩具愈做愈逼真，近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」，讓她感嘆連自己都想要。玩具示意圖／ingimage

市面上的兒童玩具愈來愈多元，家長們也都十分願意掏腰包滿足孩子，近日就有民眾在美式賣場好市多Costco）逛街時發現，架上推出一款來自知名品牌Dyson吹風機玩具組，讓孩子體驗當美容師的感覺，然而售價曝光後，許多父母紛紛表示買不下手。

「兒童擬真玩具真的沒在呼攏的捏！」一位媽媽驚呼，她在逛好市多時，發現架上有販售一款「Dyson吹風機玩具組」，細看內容物發現裡頭不僅包含吹風機、離子夾、梳子，還有洗髮用的蓮蓬頭，讓她直呼「連媽媽都想買，買不起真Dyson吹風機，買買玩具總是可以吧！」她將實物照分享到臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」後，立即引起家長們熱烈討論。

圖擷自Facebook
圖擷自Facebook

不少家長表示已經觀望這款玩具很久了，「好市多有耶」、「買給女兒吧」、「Dyson玩具很好玩，吸塵器也很讚～」。不過也有父母擔憂孩子拿自己當客人的下場，「小孩手上有凶器，我是不敢閉上眼啦」、「我家小孩空手也很可怕…已經好幾次被頭撞到嘴唇破洞…」、「媽媽到最後會不會變禿頭」。

另外，有些網友問起價錢，在得知一組要價1,449元後大吃一驚，「挖賽！這個價錢能買一個便宜真的吹風機了…」、「連玩具都買不起才是真的」。

好市多 Costco Dyson 吹風機

延伸閱讀

下午茶大推！ 好市多卡士達甜點「更美味吃法」 辦公室瞬間飄邪惡香氣太逼人

日本好市多買1神物「激省800」 他狂搬10罐回台

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800

價差千餘元…好市多把鮭魚切片當鮭魚排販售 網譴責：亂標

相關新聞

Dyson兒童玩具超擬真！好市多上架 售價曝光急勸退：買不起

市面上的兒童玩具愈來愈多元，家長們也都十分願意掏腰包滿足孩子，近日就有民眾在美式賣場好市多（Costco）逛街時發現，架上推出一款來自知名品牌Dyson的吹風機玩具組，讓孩子體驗當美容師的感覺，然而售價曝光後，許多父母紛紛表示買不下手。

今年超商福袋為何滯銷？ 網轟：根本在清庫存

許多超商都會在年前推出各種福袋，希望趁年節將近吸引消費者購買，沒想到有網友卻發現目前仍有許多福袋擺在超商門外，店員不得不對消費者加強促銷，因此好奇福袋的出現究竟是否為「廠商發現可以清庫存」，引起網友議論。

全家499福袋有驚喜！網友開箱維尼喇叭 親授抽中秘訣：先摸摸

近日各大超商推出新年福袋，其中全家販售的499元福袋，因裝有各式卡通人物周邊掀起討論。不過每個福袋的內容物不盡相同，民眾不一定能買到自己想要的產品，就有一位網友看中了福袋內的「小熊維尼藍芽喇叭」，忙問該如何買到，意外釣出有經驗者親授秘訣。

報電話落伍了！他勸超商會員改用APP 結帳、集點一鍵解決

超商會員如欲累積點數，需要刷會員APP或是提供手機號碼，近日就有網友抱怨，為何全聯福利中心全面取消報手機機制，改用刷會員APP，但超商卻遲遲未跟上，仍沿用報電話的舊方法，令他好奇背後是否有其他考量。

賓士AMG我開大的！好市多開賣知名豪車 網見價格入手圓夢了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，還有一些相當特殊的有趣商品。日前一名網友在臉書上發文，分享好市多居然出現一台型號「AMG G63」的黑色賓士，而貼文曝光後也掀起熱議。

日本好市多買1神物「激省800」 他狂搬10罐回台

好市多的會員全世界通用，有一名網友最近去日本看車展的時候，順便到好市多逛逛，結果發現台灣人喜愛的「1神物」比台灣直接便宜了800元，於是一次搬了10罐回台灣，他也分析了日本好市多和台灣的差異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。