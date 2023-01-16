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賓士AMG我開大的！好市多開賣知名豪車 網見價格入手圓夢了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，還有一些相當特殊的有趣商品。日前一名網友在臉書上發文，分享好市多居然出現一台型號「AMG G63」的黑色賓士，而貼文曝光後也掀起熱議。

日前一名網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上發文，貼出一台型號為「AMG G63」的賓士豪車，而且售價只要8899元。再仔細一看，這其實是一台兒童雙人座電動玩具車，最大承重為59公斤，適合3到8歲的兒童使用。

兒童雙人座電動玩具車售價8899元。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
兒童雙人座電動玩具車售價8899元。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「恭喜完成人生中的大事之一」、「買不起大G就買小G」、「這是大部分人唯一能入手這款的價格」、「8899元就可以圓夢，還有AMG套件耶」、「這個價錢買台能開的賓士不錯了」、「如何讓你成為最受小孩歡迎的叔叔或舅舅」。

也有網友提到，「小孩長很快，大概一、二年就坐不下去了」、「以後你會發現這玩具車很佔位置，而且也沒地方可以丟，很傷腦筋」、「實品座位很小，因為是設計雙人座，我女兒不到三歲，一個位置都不夠坐」。

好市多 Costco

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