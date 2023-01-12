大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800

好市多（Costco）與國泰世華的聯名卡將於今年8月7日到期，國泰為留住客戶隨即祭出換發CUBE卡方案，然而近日有網友透露，自己明明已經申請不換發，卻仍收到CUBE卡。對此，有內行人提醒，不需要的民眾要記得申請剪卡或改為電子帳單，否則後續恐將負擔高額年費。

一位民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他之前已經向國泰申請好市多會員卡不換發新卡，卻依舊收到國泰寄來的CUBE卡，加上他採用國泰的智能客服阿發線上申請，又沒有截圖存證，只好另外找時間聯絡銀行進行剪卡。

貼文底下也引出不少人表示發生相同情況，「我也一樣收到，打電話給客服後，直接剪卡！」、「我也莫名其妙收到一張CUBE卡」、「我申請不發，它也是發來給我，我變成有兩張」、「我當時也有登記不要，但是還是被強迫發卡」。

一些網友對此表示，「只要不開卡就好」，釣出內行人提醒，不開卡還是需要繳年費，「要去電客服或線上申請剪卡，不開卡一樣是有效卡，只是不能使用而已，若未達年費減免的標準，一樣要繳年費」、「昨天打國泰客服回覆就算新卡不開卡後續也會收年費1,800，如果用不到還是打客服剪了吧！」、「電子帳單就免年費了唷」。

另外也有人歪樓表示，CUBE卡回饋不錯，建議留著用，「講真的這張卡還蠻不錯的」、「有收到，但我覺得蠻好用的」、「這張神卡，要留著」。