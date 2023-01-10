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「猛男瑜珈」練成花生醬！全聯獵奇廣告 原來引用這本童話

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專
全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專

廣告最重要的就是「吸引眼球」，讓商品獲得關注。全聯福利中心為了力推近期的主力商品花生麵包，在官方臉書粉專貼出一組「猛男做瑜珈」的圖片，超現實的宣傳手法逗樂上萬網友，讓許多人不禁想問：「全聯小編到底嗑了什麼？」

全聯以豐富商品、親民價格成為超市霸主，廣告創意也備受肯定，早期就是靠著「全聯先生」打響知名度。其臉書粉專近日貼出一組10多張照片，內容是一名叫「花生」的硬漢練瑜珈，身體越練越柔軟，竟軟到變成花生醬，最後再帶出「全聯花生麵包特價中」這個重點。

全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專
全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專

由於此宣傳手法太無厘頭，被網友大量分享後引爆話題，「小編怎麼了，全聯行銷又有新高度」、「不管企劃嗑了什麼都給我來一點」、「小編嗑花生醬嗑到ㄎㄧㄤ掉嗎？」、「這個文案會過，只能證明老闆真的很大膽」、「佩服小編的無框架創意」、「全聯小編真的要加薪呀」。

也有不少人笑稱這種宣傳會招致反效果，台大教授葉丙成留言「這種花生醬以後我心裡有陰影了…原來是人肉花生醬」，還有網友表示「再也不想吃花生醬了」、「滯銷花生醬，小編要負一半責任」。

而這「人體扭曲成花生醬」的獵奇故事，有網友聯想到日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品《漩渦》，不過也有人指出，這個文案應該是「致敬」百年童話《小黑人桑波》，故事內容是4隻老虎繞著樹跑，最後變成一坨奶油。

全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專
全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專

全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專
全聯以「猛男練瑜珈」宣傳花生麵包，前衛創意讓網友驚嘆。 圖擷自全聯福利中心臉書粉專

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