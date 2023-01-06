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尾牙抽中咖啡機「本來想用年終買」 他一舉動獲讚賞：大器

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在尾牙抽中一台咖啡機，他大方地放在公司給大家使用。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在尾牙抽中一台咖啡機，他大方地放在公司給大家使用。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

歲末年終，不少公司都舉辦尾牙來慰勞員工一年來的辛勞，而當中讓大家最期待的就是抽獎。有網友在臉書透露自己幸運抽到想要的咖啡機，但最後他並沒有帶回家，反而是放在公司供大家使用，不少人都稱讚他很大器。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，公司從好市多買了一些家電來當尾牙抽獎禮物，有電視、洗碗機、咖啡機、吸塵器等等。他說原本以為自己可能又是獲得500元的安慰獎，沒想到竟然抽到了一台咖啡機，讓他相當驚喜。

原PO透露，雖然不是最大獎，但自己的確是很想要一台咖啡機，甚至還打算今年拿年終獎金去買，沒想到竟然讓他幸運抽到。不過原PO並沒有將咖啡機帶回家，反而是放在公司讓大家一起使用，但咖啡豆和牛奶就用公基金來買，「下午茶直接變高級，免錢的最好喝，本人也樂意服務大家」。

多數人都大讚原PO很大器，「超佛心，除了捐出大家用之外，竟然還願意主動弄給大家喝」、「無私分享的人，一定有好的迴向的」、「整篇文章看下來，我最有印象的竟然是公基金這三個字。公司福利不錯，而你也很大方。工作氛圍應該很好」、「我只能說你人真好！公司最缺的就是咖啡機，公司省下快2萬買機器，然後你造福大家…這個心腸不得了」、「本年最正能量的文」、「只能說你是個有肚量又大方的人」。

好市多

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