她買7-11福袋「少1動作」拆開秒後悔 自嘲：沒做功課下場
各家業者推出的新年福袋常成為過年期間的熱門商品，內容物多樣化又可以抽獎，許多搶手貨常一推出就賣光。但一位媽媽網友表示買了一款7-11超商的福袋，開箱後馬上就後悔，裡面的東西不是自己想要的，只能自嘲「沒做功課下場」。
一位媽媽網友在《全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區》發文表示，7-11超商推出多款開運福袋組合，其中一款價格499元的「多功能托特包」，看上內容物有保溫瓶，馬上買了一款動畫皮克斯系列的藍色托特包。
結果打開後，袋內裝的是2個保鮮盒而不是保溫瓶。原PO表示，以為499價格的都是保溫杯，打開後悲劇了…只是盒子，哀號「我要的是保溫杯啦」。
貼文曝光，有同樣買錯的網友留言「我也是，打開超想哭的」、「你跟我一樣，我也以為是保溫杯」。另有了解內情的網友表示，「妳應該選錯了！」、「綠色款才是保溫杯喔～」、「7–11群組有po」、「官網有詳細介紹」、「其實公司有給門市，福袋的內容物陳列圖檔耶！可能有的店不知道放哪邊，然後客人也不知道有照片可以看，就……悲劇了」。原PO發現原來是自己沒看清楚產品說明，自嘲「沒做功課下場」。
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