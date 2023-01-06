漲價也沒關係！好市多熟食區「1熱門神物」回歸 老會員嗨翻了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品，就連熟食區的餐點都受到不少人喜愛。今（6）日一名網友在臉書上發文，分享從前的熱門品項「吉拿棒」回歸了，而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，好市多熟食區的菜單上有款一支49元的「麻花吉拿」，業者也很貼心用小字提醒「含肉桂糖粉」，而這就是之前超夯的「吉拿棒」。對此，原PO在貼文中寫道，「找亮點！現在是1/6，早上9:00」。

麻花吉拿售價49元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少老會員激動表示，「吉拿棒重出江湖啦」、「終於等到吉拿棒回來了」、「太好了！目前吃過cp值最高的吉拿棒」、「真的假的，吉拿棒出現了啦」、「終於又有逛好市多的理由了」、「每間店都有嗎？思思念念啊」、「終於回來了，之前逛完一定要買在車上吃，連小孩都愛」、「我喜歡的吉拿棒又開賣了」。

也有網友眼尖發現價格變貴了，「回來了！但漲價了」、「之前才39元而已，我好愛那個肉桂香」、「等回歸等到我心痛，居然還漲價了」、「就算漲價也比外面攤販跟電影院便宜很多」、「多個麻花就變貴了」、「我唯一會買的吉拿棒回來了，但是變貴了」、「希望就算漲價了，口味也別跑掉」、「記得以前沒這麼貴」。