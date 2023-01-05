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好市多「燒烤神物」消失了！ 網曝「這樣賣」更方便：是家庭主婦的愛

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片
好市多販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多商品及種類眾多，常常會有優惠的價格，是不少家庭主婦補齊生活用品及食材的好去處。一名網友在好市多想買「BBQ神物」，如今卻怎麼找也找不到，只看到已切好的豬肋排，令她相當難過，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在逛好市多時想要找烤肉用的整條豬肋排，沒想到找遍賣場卻只有已經切好的豬肋排，令她相當難過直呼，「再也沒辦法烤整條的BBQ ribs了」，不少網友則分享切塊的豬肋排煮法及好處。

網友紛紛表示，切好的更方便，「這煮湯、糖醋排骨超方便、超好吃！需要小塊的客人比整根的多吧～」、「我都先川燙過再熬蘿蔔湯，好喝」、「烤起來一樣美味 （新手第一次烤排骨）」、「我覺得這個比較好煮欸，不用再切就可以滷排骨了」、「這種是家庭主婦的愛耶~煮排骨湯、做糖醋排骨，好方便」、「這個豬排很不錯，很方便，也不臭，回家可以先用米酒跟薑燙完後冷凍保存」、「正好在煩惱要去哪裡買這種切段的耶！很適合做糖醋排骨、可樂排骨、橙汁排骨」。

有網友則認為，「讓我們懷念他」、「這個裡面很多脂肪，我買一次就不想買了，CP值很低」、「我去好事多買豬肋排就是要一整塊拿去烤的阿，切塊去市場買就好了」、「上禮拜去買也找不到整排的了，後來買這種的回去烤感覺都不一樣了」、「我之前都買整排的回來烤欸，特價本來要買，這個就不想買了」、「沒辦法做烤肋排了」。

不過，有網友則表示，傳統市場是不分切這樣多肉的肋排，因為上面是五花肉。這樣切，五花肉就不好賣了，所以，不會這樣切。只有大廠這樣分切，「因為上面五花可以改做培根，所以，才有這樣的商品」。

有網友則表示，已反應給賣場經理，「總公司決定不進了，他們只能協助反應會員的意見而已」。

有網友在好市多想買「BBQ神物」，如今卻怎麼找也找不到，只看到已切好的豬肋排，令她相當難過。圖/Costco好市多 商品經驗老實說
有網友在好市多想買「BBQ神物」，如今卻怎麼找也找不到，只看到已切好的豬肋排，令她相當難過。圖/Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 烤肉 Costco

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