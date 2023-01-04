全家福袋不超值？ 民眾精算驚覺「比市價還貴」

春節期間，各家超商爭相推出超值福袋，並搭配抽獎活動增加買氣，其中全家便利商店於1月1日開賣的200元福袋掀起討論，不少民眾開箱後認為買到賺到，卻有網友經過仔細計算後發現，內容物雖看上去豐富，但實際加總後市價其實不超過200元。

近來全家200元福袋開賣，共計12種組合，有網友卻在PTT發文指出，福袋其實沒有比較便宜，他以編號10的組合為例，若以他印象中的超商售價計算，可口可樂435ml 20元、士力架巧克力30元、波的多洋芋片35元、嗨啾軟糖12元、旺仔小饅頭20元、樂事25元、統一肉燥麵20元，總價也不過162元，結果這個福袋賣200元。

近日各大超商推出多款福袋，卻有網友揭露，福袋根本不超值。圖為全家200元福袋。圖擷自全家官網

另一位網友也評價，福袋的定義就是要物超所值，內容物至少要超過市價，不然就沒資格叫福袋，「有一點要記得，所謂162是市價，不是成本」，所以全家每賣一袋約可賺進58元，以此次限量95萬個福袋來算，58乘以95約等於5,540萬元，遠超過抽獎禮品的總額，「結論：全家福袋不值得買」。

其餘網友也紛紛點頭，「價值不滿200叫什麼福袋」、「這次真的很差，福袋沒有物超所值」、「不僅不超值，裡面還混一些你平常不會想買的東西」、「現在都一堆垃圾清庫存然後弄成福袋」、「都沒得選幫清庫存，還跟市價一樣」、「中肯!所以都不買」。

不過一些人指出，現在物價上漲，實際市價應不只162元，「士力架、洋芋片、嗨啾、旺仔、肉燥麵現在不知道市價多少，總覺得要再高？」、「可樂、樂事查去年底海報都29，這包目前估175」、「用全家自取查是剛好$200」。

也有網友認為還是會有人買帳，「你不買一堆人搶著要」、「每年都這樣大家還是前仆後繼」、「福袋就是過節買個氣氛，開袋看到內容物不要太差可以開心一點就ok」。