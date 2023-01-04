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超展開…好市多草莓千層蛋糕放到過期 他嚐一口大喊崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，買了一盒好市多新鮮草莓藍莓千層蛋糕，不小心擺到過期，卻出乎預料的好吃！ 圖擷自臉書
有一名網友表示，買了一盒好市多新鮮草莓藍莓千層蛋糕，不小心擺到過期，卻出乎預料的好吃！ 圖擷自臉書

進入冬季，代表最讓人期待的草莓季來了！好市多Costco每年草莓季會推出草莓生乳酪蛋糕、新鮮草莓千層蛋糕。日前有一名網友發文表示，買了一盒好市多新鮮草莓藍莓千層蛋糕，擺到過期，卻出乎預料的好吃！引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他日前到好市多購物，當時有點鄙視的拿這盒新鮮草莓藍莓千層蛋糕丟進購物車，擺放了二天，心想雖然過期至少吃過了再丟，就挖了一口試試，沒想到…真沒想到，誤打誤撞的濃郁，一不小心就嗑掉半盒「後來很可怕，不知不覺的幹掉它了」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「沒想到一口一口接一口」、「沒想到吃光光還意猶未盡」、「結果好吃到連奶油都舔乾淨嗎？」、「沒想到過期的比較好吃」、「沒想到，一口已超過半盒」、「好市多的奶油真的好吃，我女兒也愛」、「蠻好吃的，藍莓給得很大方，讓蛋糕吃起來不無聊」、「出奇的好吃！」、「沒想到就算過期，也是一口接著一口，很好吃到快吃完」。

但也有網友不解問道「鄙視的話幹嘛拿？本來就是要買來丟的嗎？」、「我也不太理解這個邏輯，是跟錢有仇嗎？」、「有錢沒地方花的概念」、「而且這種產品擺2天會變得難吃」、「為什麼要鄙視，而且鄙視還拿幹嘛？」

有不少網友開玩笑的表示，「一次說清楚講明白好嗎？以為澇賽了」、「果然，過期的都比較好吃」、「至少沒拿去退貨」，原PO回應「捨不得退貨」，崩潰好吃，都退到肚子裡了，退好退滿，「沒想到全部都吃光光了！太罪惡了」。網友調侃說「看你下次還敢不敢鄙視它」。

草莓 好市多 Costco

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