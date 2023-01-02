好市多賣日本名設計師上衣 網見價錢驚：日幣忘了換算？

好市多（Costco）向來給人物美價廉的印象，不過日前有民眾前往消費時，發現架上正售出自日本設計師的服裝品牌，他一看標價卻被高昂數字嚇壞，於是上網問這價格能穿多久，引發網友熱烈討論。

有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，好市多上架了日本知名設計師川久保玲的服裝品牌「COMME des GARCONS」的CDG PLAY系列，其設計的標誌元素就是一個長有雙眼的紅心Logo，然而令該民眾吃驚的是，相比於一旁一件299元的印花短袖上衣，該品牌的T恤一件要價2,699元。

日本知名設計師川久保玲的服裝品牌「COMME des GARCONS」旗下的CDG PLAY系列，一件衣服短袖上衣要價2,699元。圖擷自Facebook

該貼文也引起網友爭相討論，一部分人認為價格太貴，「衣服成本99，品牌價值2,600，合計2,699」、「真的很難理解會買設計師品牌的人，這跟菜市場一件99元的一樣」、「買不織布來自己畫自己貼」、「兩顆心心還真貴」、「這個在日本買才1,000多」。

還有人開玩笑說，「日幣價格忘了改回台幣匯率⋯」、「價格是不是打錯」、「這不是捐血中心送的衣服嗎」、「不知為啥都會想到清心」、「穿起來當清心員工」。

不過也有網友覺得價錢尚可，「看不出是不是日本製的，play日本製的羊毛衣還是很可以買的」、「Costco的沒買過，但我好幾件川久保玲愛心上衣，我覺得布料有厚度，還蠻耐洗的，不會穿幾次就廢了」、「如果以品牌來說，不算貴」。