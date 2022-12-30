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不只有生鮮蔬果！內行人大推好市多1保養品 價錢實惠又超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多有賣保養品，其中不少人大推一品項。 示意圖／聯合報系資料照片
好市多有賣保養品，其中不少人大推一品項。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有生鮮蔬果和日常用品，就連保養品都有賣。昨（29）日一名女網友在網路上發文，提到好市多常有大容量的保養品組合，還可以找到一些市售沒有的產品，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「你們會買好市多的保養品來用嗎」為題發文，她表示自己一直覺得在好市多買保養品似乎是不錯的管道，常常可以找到一般藥妝店不會賣的巨大容量和組合，甚至是一些很好用的品牌，而且只在好市多販售，價錢又非常實惠，像是CNP的綠蜂膠安瓶。對此，原PO好奇詢問，「大家也會去好市多挖寶嗎？或是有沒有推薦在這邊必買的保養品？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「肌研化妝水份量超大，直接一堆用在化妝棉上也不心疼」、「Elizabeth Arden 21天霜，非常保濕好用，而且便宜又大罐，比專櫃買便宜」、「通常都跟姊妹一起買一起分」、「我都去好市多買Aveeno身體乳，便宜又大罐」、「我有買AHC化妝水，反正比專櫃便宜」。

其中許多網友大推「CNP綠蜂膠奇蹟能量安瓶組」、「CNP很值得買！秋冬使用完全不黏膩，我是混合偏油」、「同推CNP綠蜂膠安瓶，一組就有5罐，還有小罐的可以當旅行組，好市多賣的組合真的就是大碗又滿意XD」、「CNP跟QV算是我會定期補貨，不然綠蜂膠安瓶我之前都要用韓國代購，好市多有賣就方便很多」。

好市多 Costco Dcard

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