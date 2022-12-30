「全家福袋」內容物曝！6包餅乾＋1罐飲料還有2贈品 網讚超值

好市多賣場裡面常有好物，不少人會趁特價的時候囤貨，科克蘭衛生紙日前線上推出「3串折扣90元」，有很多人已經搶購當庫存，沒想到昨天(28日)現場購買每串只要359，比網路購買更划算，有網友也哀怨「我才剛買」，據了解，特價只到今天，且沒有會員限購，要買可能要快。

2022-12-29 09:29