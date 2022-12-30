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「全家福袋」內容物曝！6包餅乾＋1罐飲料還有2贈品 網讚超值

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提前買到全家超商的2023福袋。圖擷自臉書
網友提前買到全家超商的2023福袋。圖擷自臉書

春節將至，各大超商紛紛推出福袋刺激買氣，希望中獎抽中大禮。有網友分享全家便利超商的福袋，內容物為6包餅乾、1罐飲料、紅包袋、飲料提袋，許多人認為福袋內容物相當實在，直呼「200元這樣可以！」

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享2023年全家福袋，售價200元，內有原味豆、海苔、酸梅乾、巧克力棒、豌豆酥、洋芋片、無糖紅茶，另外還有生效紅包袋、卡通飲料提袋。

其他網友留言「內容的零食還不錯耶，200元這樣可以」、「可以耶～都是我喜歡的零食」、「看起來不錯耶，還有酸梅，讚讚」、「提袋很好用，可惜會脫線，買過一個」、「每年都要把豆豆拿出來出清」、「這福袋優質」。

不過也有網友指出，福袋原定應是元旦開賣，市面上卻已有消費者買到，質疑是「偷跑」，留言「又偷跑」、「這間店員完蛋了」、「不是1/1才開始嗎？我早才剛去全家問欸」、「真的有些店很喜歡偷跑」。

福袋 元旦 全家

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