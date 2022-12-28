快訊

明年元旦起陸航班乘客加強檢疫專案 一律唾液PCR措施曝光

獨／教會風波宋逸民、小甜甜誰的錯？創始人紀寶如說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6串變6大箱！她用官網買科克蘭衛生紙手誤 宅配送達後傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多的自有品牌「科克蘭衛生紙」，日前在官網祭出促銷活動。 示意圖／聯合報系資料照片
好市多的自有品牌「科克蘭衛生紙」，日前在官網祭出促銷活動。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，其中自有品牌「科克蘭衛生紙」受到不少消費者喜愛，日前更祭出促銷活動，在官網一次買3串，可以折價90元，算起來每串只要379元。然而，一名女網友在臉書上發文，透露自己原本要買6串，結果手誤下單成6箱，貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她表示日前在好市多官網訂購科克蘭衛生紙，本來要下單的數量是6串，結果卻不小心按成了6箱。當宅配送達時，她簡直傻眼了，「我看到那6箱，呆住了，想著『我有買那麼多嗎？』」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「6串和6箱價格差很多吧！刷卡不用看金額真好」、「囤起來也好，以後衛生紙漲價都跟妳沒關係了」、「6串6000元不覺得貴嗎？」、「不用被詛咒上廁所沒衛生紙」、「實現衛生紙自由了」、「家裡空間夠大的才這麼無感」、「這個狀況在我身上絕對不會發生…結帳都要精打細算看折扣湊免運的女子路過」、「不知情的人以為妳家人腸胃不好」。

也有網友分享類似經驗，「我上次也是一次買20箱，然後再租一個一個月5000元的倉庫放，從此不擔心衛生紙漲價」、「我們家也發生過！後來拜託朋友們幫忙消化，剩下的1箱用了好久好久」、「我也做過這種事，以為下單4串，結果來4大箱，貨運司機說沒想到這麼多，我回他『我也沒想到欸』」、「我老公也曾經把2串買成2箱，看價格只覺得衛生紙真的在漲價」、「我第一次幫媽媽網購衛生紙也是這樣，刷卡完想說怎麼這麼貴…殊不知是2箱」。

Costco 好市多 衛生紙 網購

延伸閱讀

女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

不逛藥妝了！熱狗加飲料才42元 網暴動下次去日本直衝好市多

不想併桌都不行？排隊美食遇陌生人「自動坐下」 他拒絕反遭友批評

到連鎖咖啡店點英式奶茶 封膜掀開眾人傻眼：這是麵茶吧？

相關新聞

2023「5大福袋」懶人包1次看！頭獎近400萬瑪莎拉蒂、100萬旅遊基金與來回機票等統統都有

2023新春最期待的莫過於放10天假了，不過另一項令人期待的就是各大超商與量販店推出的限量新春福袋了，不僅頭獎有好幾百萬的名車，還有國外機票、旅遊金、電動機車等萬元好禮，新春好禮準備要試試手氣了。UDN小編特地整理各大超商與量販店的福袋介紹，快一起來看看吧！

爽領1200元！具備「這資格」明年爽拿，登記時間、使用範圍一次看

來領錢啦！「藝FUN券」轉型「文化成年禮」，文化部表示「藝FUN券」於鼓勵文化消費有明顯成效，為持續支持台灣藝術文化產業及培養相關消費人口，預計將其轉型改為「文化禮金」，以下整理發放金額、資格、領取方

粉紅艾絲樂小兔首次登台！期間限定店台北華山開跑 滿滿粉紅小物讓人少女心噴發

在韓國爆紅的棉花糖兔兔「Esther Bunny 艾絲樂小兔」來台灣啦！期間限定店登陸台北華山與高雄夢時代，不只有必拍的粉嫩打卡點，還帶來許多時尚小配件及日常生活用品，要陪大家迎接兔年、可愛一整年！

新光三越歲末震撼彈！24年歷史桃園大有店明年2月底熄燈

新光三越在歲末傳來今年度業績捷報，2022年提前在12月中旬達成今年度830億的目標，但同時也帶來震撼彈，1998年開業...

只要39元！ 全台最便宜「聖誕福袋」 初韻限量好禮2千份 帶回Switch、Dyson吹風機、買1送1

聖誕月 初韻送好運！全台最便宜聖誕福袋 限量2000份 39元帶回Dyson吹風機、Switch及溫泉住宿券

「K-FEVER魅力韓國盛典」進駐台北新光三越！爽吃道地韓式小吃，還有人氣文創周邊與拍貼機大集合

「K-FEVER魅力韓國盛典」於年末正式進駐台北新光三越站前店了！直接可以體驗韓國街邊文化的美食小吃，像是辣炒年糕、韓式鯛魚燒等，不僅如此，期間限定的K-FEVER MART韓國食品超市、韓式拍貼機等都看得到，另外也不能錯過韓國超人氣文創周邊商品，吃得到又能逛到買到，找時間去看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。