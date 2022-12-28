6串變6大箱！她用官網買科克蘭衛生紙手誤 宅配送達後傻眼了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，其中自有品牌「科克蘭衛生紙」受到不少消費者喜愛，日前更祭出促銷活動，在官網一次買3串，可以折價90元，算起來每串只要379元。然而，一名女網友在臉書上發文，透露自己原本要買6串，結果手誤下單成6箱，貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她表示日前在好市多官網訂購科克蘭衛生紙，本來要下單的數量是6串，結果卻不小心按成了6箱。當宅配送達時，她簡直傻眼了，「我看到那6箱，呆住了，想著『我有買那麼多嗎？』」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「6串和6箱價格差很多吧！刷卡不用看金額真好」、「囤起來也好，以後衛生紙漲價都跟妳沒關係了」、「6串6000元不覺得貴嗎？」、「不用被詛咒上廁所沒衛生紙」、「實現衛生紙自由了」、「家裡空間夠大的才這麼無感」、「這個狀況在我身上絕對不會發生…結帳都要精打細算看折扣湊免運的女子路過」、「不知情的人以為妳家人腸胃不好」。

也有網友分享類似經驗，「我上次也是一次買20箱，然後再租一個一個月5000元的倉庫放，從此不擔心衛生紙漲價」、「我們家也發生過！後來拜託朋友們幫忙消化，剩下的1箱用了好久好久」、「我也做過這種事，以為下單4串，結果來4大箱，貨運司機說沒想到這麼多，我回他『我也沒想到欸』」、「我老公也曾經把2串買成2箱，看價格只覺得衛生紙真的在漲價」、「我第一次幫媽媽網購衛生紙也是這樣，刷卡完想說怎麼這麼貴…殊不知是2箱」。