聖誕地獄禮物…好市多53吋超巨大泰迪熊 網勸欣賞就好：請熊容易送熊難

聖誕節要到了，COSTCO的「超巨大泰迪熊玩偶」不管在哪個國家推出，都會造成瘋購，台灣也曾經流行過一陣子，日前有一名網友發文表示，好市多大熊又出沒了，身高53吋的絨毛大熊，標價1079元，引發曾經購買者的熱烈討論，留言滿滿勸退。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，高雄好市多中華店有巨熊出沒，身長53吋135公分，要價1079元，並貼出他手挽巨熊的開心合照，網友急忙齊聲勸「請熊容易送熊難，欣賞就好」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「又出現了，以前這隻不用1000的」、「這是要準備聖誕節的地獄禮物？」、「這個很適合送給不太喜歡的人，他收到會很困擾」、「我偶爾又在垃圾車上看到他」、「每到過年都在回收場吃團圓飯」、「買給狗玩剛好，塵蟎與牠們的產地，家裡變塵蟎富翁」。

另外，也有網友分享自身類似經驗，「大型垃圾，打賭沒多久就丟在一邊了」、「我家也有一隻，準備丟垃圾車了」、「佔空間，六年前買的，現在丟在頂樓，可能過年前打掃要送人了」、「10年前有人送了一隻，到現在還不知道該怎麼處理」、「第一次看到有驚喜這麼大隻，一年後就覺得礙路又不好收，應該不少人和我一樣送去聆聽少女的祈禱」、「這是我在好市多買過最後悔的東西」。

不過也有網友表示「好便宜」、「冬天擦鼻涕超好用」、「在這樓找找，應該很多免費的」、「帶他回家就要好好愛他」、「看著很可愛，但只要家裡洗衣機無法放進清洗的，一律放棄」、「老實說，這種東西太佔位，10元我都不買」。