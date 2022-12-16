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誰把紅色款掃光？ 女嘆好市多1夯品賣太快：都沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友哀嘆買不到好市多的紅色款聖誕節巧克力罐。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友哀嘆買不到好市多的紅色款聖誕節巧克力罐。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

聖誕節將近，許多禮品均有特價，美式賣場好市多也推出了動物造型的聖誕節牛奶松露巧克力罐，裡面是牛奶巧克力球，有網友為了等特價，選擇先不買心儀的紅色款巧克力球，沒想到最近到了賣場，才發現「紅色的全被掃光」，哀嘆「不快點下手，想要的花色款式可能都沒了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「誰把紅色罐罐掃光了？兩週前我就很想買，但是一直告訴自己忍耐，說不定等聖誕節將近，就會折價了」。

沒想到過了幾天，原PO到了好市多，卻發現心目中的紅色棕熊包裝巧克力罐，全部都被掃空，只剩下藍色企鵝跟綠色白熊包裝，她哀嘆「難怪人家說早買早享受，不快點下手，想要的花色款式可能就沒了」。

對此，網友們紛紛留言表示「我也是覺得紅色最好看，買了一罐回家」、「前幾天週日去看也只剩綠藍」、「我也在等折價，所以先買紅色一隻，其它顏色再等看看」、「好可愛喔，一直猶豫要不要買」、「剩下藍綠可以選，再不買剩下的顏色就會開始折價了」、「我上週在台中完全沒得挑，只剩少少幾瓶綠色」。

巧克力 好市多 聖誕節

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