她逛好市多見「超適合寒流吃」新品 吃過的都狂推：冬天最愛

近日天氣又冷又濕，周末還有入冬首波寒流來襲，全台下探6度，是相當適合吃鍋喝湯的時節。有網友分享好市多新品「德國酸菜豬腳湯」，一大盒只要439元，其他吃過的網友狂推「份量夠又好吃」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品「德國酸菜豬腳湯」，她表示，「這湯太適合現在冷颼颼的天氣了，我以前在亞都麗緻有吃過類似的德國豬腳湯，大約要七百多元吧，而且分量只有一點點，好市多賣的料很多，看起來很好吃」。

該款德國酸菜豬腳湯價格為439元，內容物包括豬腳、酸菜、培根、熱狗、馬鈴薯、高麗菜、香菜，只要加入0.5公升的水燉煮加熱，就可完成料理。

其他網友留言「部隊鍋跟酸白鍋也是很讚」、「今天有試吃的，感覺還不錯，只是覺得湯頭有點淡」、「這在歐洲真的很常吃，冬天的最愛」、「我會買ㄧ盒豬腳剔肉後，用2支骨頭熬出香濃的高湯再煮鍋，培根德腸酸菜都容易自備」。

吃過的網友也留言狂推「還不錯吃」、「昨天買來煮了，還不錯吃」、「這個好吃啊！我都照成份表把料買一買再自己煮成超大一鍋」、「昨天吃了好吃，而且這天氣超合適」。