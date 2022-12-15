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好市多驚喜回歸「保暖單品」他等2年買到 網歪樓：好像里長外套

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片
好市多販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。 圖／聯合報系資料照片

知名美式賣場好市多Costco）販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。近日就有一名男網友發現，先前大受好評的「NASA飛行夾克」睽違2年終於回歸，讓他又驚又喜。然而，卻有網友歪樓留言「好像新的里長外套」、「社區里長巡守隊員衣服外套也是這樣」，引發話題。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出照片，並開心表示「南崁店現貨，等了2年終於又出現了」，只見照片中是「Alpha Industries」的NASA款M1夾克，一件售價4999元。

不少網友看到照片後，紛紛留言「愛好軍品的人，對Alpha的軍裝外套都非常喜歡」、「這一定要買的啦！衣櫃裡面怎麼可以少這一件呢」、「幸好我兒子還是小孩，不然他看到這件一定會吵要買」、「這件很保暖」、「漲價了，記得之前賣3千多元」。

但也有網友歪樓笑說，「好像新的里長外套」、「如果身材不夠好還是不會穿搭，那穿了只會變成警衛阿伯」、「社區里長巡守隊員衣服外套也是這樣」、「好像國民黨的制服外套」、「我爸10幾年前當里民守望相助隊員的時候，就是發這種的，只差在上面布標而已」。

NASA飛行夾克睽違2年終於回歸，卻有網友歪樓留言「好像新的里長外套」。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說
NASA飛行夾克睽違2年終於回歸，卻有網友歪樓留言「好像新的里長外套」。 圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco NASA 保暖

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