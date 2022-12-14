好市多「骨灰罈紅茶」換包裝 網曝最新造型笑：全家位子都準備好了

好市多知名「骨灰罈紅茶」New English早餐茶又換包裝了，之前的夢幻骨灰罈Tiffany綠現在改成「白、綠、粉紫」三小甕的包裝，有網友拍下賣場貨架上的照片發文笑說，「這下全家人的位置都準備好了。」

好市多的這款NEW ENGLISH英國茶品牌，選用斯里蘭卡錫蘭紅茶製成，一大罐裡皆採獨立包裝，每罐含240包茶包，售價599元，平均每包紅茶不到3塊錢，因其外型神似「骨灰罈」，先前一推出便引起廣大討論。

該款紅茶標榜加鮮奶或檸檬都好喝，在國外的亞馬遜網站要賣到一罐26.99美元（換算台幣要約833元），前陣子台灣也同步國外推出彼得兔的聯名款，可愛的圖案擄獲不少網友的心。

該網友的照片一貼出，就有人在底下留言說，「就兩個字，莊嚴！「我家得買很多組，而且不能斷貨……貓很多，走一隻補一隻」、「一家人就是要整整齊齊的」、「可是我家有四個人（敲碗四件組）」。

「一家三口未來的好去處，好市多幫你們想到了」、「紫色那罐好美」、「紅茶還不錯喝」、「這罐紅茶不會澀…有天然的紅茶香，好大罐已經拿一半給我姊…還喝不完」。

還有人透露寫說其實這三罐不同口味，「伯爵茶、早餐茶、下午茶，各一」、「一組三罐899元」、「第一次看到可移動的靈骨塔」、「三代同堂的感覺」、「最好別放客廳耶。」