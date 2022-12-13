她用全聯點數加價購換古早味童玩 眾人直呼「想要」：有質感

為了吸引客源，不論賣場或是超市、超商，都會不定時地祭出集點換贈品的活動，從可愛的小物到廚房用品通通都有，有網友日前在全聯就用點數加購了一樣復古童玩，她分享到臉書上讓不少人看了直呼「好喜歡」，但也有其他人覺得有點貴。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼文表示，日前她在全聯利用福利點數再加價換了一個彈珠台，從照片中看到這個彈珠台組裝得相當精緻，木製外殼再加上透明壓克力，下方還有四隻腳可以撐起來，裡面裝有12顆小彈珠，整體大小差不多一個摺疊桌，原PO帶回家後讓小孩玩得愛不釋手。

照片引起不少人討論，「竟然有這種古早味！全聯也太強大了」、「讓父母破產的東西」、「我要買但店員說沒貨呀」、「這看起來很有質感」、「如果有彩票出來就更好玩了…哈哈哈」、「我也超想加購這個」、「過年可以在家擺攤」、「有點想買，但又怕小孩很快拆了它」、「看品質啦，如果木頭做工品質好就不貴」。

有網友好奇加價購要多少錢，原PO回應500點+999元或者200點+1099元就可換購，但許多人看了都嫌太貴，「很可愛欸，但是價格不可愛」、「覺得很可愛，但價錢有點…」、「不便宜耶」、「加點數又加錢感覺不划算」、「價格也太貴了吧，蝦皮比較便宜」、「幾乎所有用點數加購的商品，根本就是要你掏錢用買的，扒你兩層皮」、「蝦皮有賣可以自己簡單DIY的，才300-500而已」、「剛看到好喜歡，一看加購價~就算了」。