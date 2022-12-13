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很少去好市多辦會員值得嗎？ 網一致勸退：除非有「這需求」

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾猶豫如果每年只去幾次，是否值得花1,350元申辦好市多（COstco)會員卡。圖為好市多會員卡。翻攝自好市多官網
有民眾猶豫如果每年只去幾次，是否值得花1,350元申辦好市多（COstco)會員卡。圖為好市多會員卡。翻攝自好市多官網

美式賣場好市多Costco）一直以來主打會員制，非會員的民眾就無法入內購物，近日有名剛大學畢業的網友興起想辦會員的念頭，但又礙於會員費、及自己消費次數較少而猶豫不已，於是在網上求問「辦好市多會員值得嗎？」

一位即將大學畢業的網友在PTT詢問，「辦好市多會員值得嗎？」他表示，看到周遭不少朋友都有辦好市多的會員卡，感覺方便又划算，不過會費一年1,350元，而且他可能一年才買一兩次，讓他望而卻步，「我實在辦不下去，所以想問這卡值得嗎？」

多數網友認為，購買次數太少就不用考慮，「一年買一兩次就別辦了」、「那裡是有小孩、有老婆的人在去的」、「一年只買一兩次，跟你那些朋友借就好」、「沒家庭去家樂福就好」、「會費還是小錢，算上你自己出門的時間成本絕對不值得」、「好市多這種會員制就像是制約手法，會讓你花得比實際需求還多」。

不過也有人指出，某些商品在好市多特別划算，「牛排買個幾次自己煎就回本了啦，無骨雞腿六個一包的也不錯」、「買肉、餅乾那些都便宜，或是其他地方沒有的東西」、「有喝紅白酒的我覺得好市多還不錯買」、「好市多德國豬腳應該是我吃過最頂的」。

更有網友提及，如果有加油需求絕對值得，「光油錢就回本」、「光是加油就賺回來了，一公升-3元超爽」、「住附近划算，有些店還可以加油」、「住近的人靠加油確實能回本」。

位在新北市的好市多新莊店，於今（2022）年3月26日正式啟用加油站。 聯合報系資料照
位在新北市的好市多新莊店，於今（2022）年3月26日正式啟用加油站。 聯合報系資料照

好市多 Costco 加油站

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