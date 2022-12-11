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她囤貨「好市多冷凍帆立貝」 老饕喊超雷：熟海鮮等於隔夜菜

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多的冷凍迷你熟帆立貝特價629元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多的冷凍迷你熟帆立貝特價629元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品，還有多樣的冷凍海鮮食品。日前一名女網友在臉書上發文，分享好市多的冷凍迷你熟帆立貝特價中，而貼文曝光後也掀起討論，有部分老饕認為吃冷凍熟海鮮並不好。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她在貼文開頭就激動直呼「這商品難得特價，但到底是有多愛呀！」原PO提到過年快到了，看到冷凍迷你熟帆立貝有特價，自己也特別囤一些貨起來。從照片中可以看見，帆立貝原價699元，現在特價629元，原PO的購物袋也塞滿了好多包。對此，原PO逗趣解釋「別誤會！這全部不是我一戶的，是有兩戶人家的份量啦！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我今天也買了一包，煮火鍋丟了10幾顆」、「現場試吃完，老婆馬上拿一包，超好吃」、「我以前買這個配韓式燒烤醬，煮成醬燒的很好吃」、「煮泡麵前先放一顆，煮好後再放麵下去，感覺就大升級了」、「好吃！我們家這個月已經補兩包了」。

也有部分老饕認為不好吃，「有股不喜歡的味道」、「這款很難吃」、「這種等於海鮮煮熟冰起來，其實就等於隔夜菜，這種冰很久的更慘！以前買過一次，超雷、超腥、超不新鮮，海鮮真的不能買煮熟的，就像蝦子煮熟的話，我也是拒買」、「個人覺得是非常難吃的熟貝類」、「買過一次，沒有再回購過」。

海鮮 好市多 Costco

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