逛寶雅見1物她驚呆「牙醫診所才有」 內行人大讚必買：超好用

知名連鎖生活百貨寶雅（POYA）的販售品項豐富，除了日常生活用品，還有一些特別小物。日前一名女網友在網路上發文，分享寶雅居然有賣「牙科手用器械包」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人大讚超級好用。

日前一名女網友在Dcard上以「有人知道寶雅為什麼要賣這個嗎？」為題發文，她提到某天去逛寶雅時，發現貨架上有一款售價28元的「牙科手用器械包」，裡面除了有小鏡子，還有其他小工具。對此，原PO覺得非常新奇，因此好奇詢問大家「看到覺得超酷的，不是牙醫診所才有嗎？寶雅還有什麼祕密呢？」 一組「牙科手用器械包」售價28元。 圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「上次去寶雅也有看到！之後去寶雅的時候想買一個來玩玩看」、「寶雅什麼都賣，什麼都不奇怪」、「居然有！我之前超想買一支回家」、「寶雅店員：奇怪，最近為什麼那麼多人買牙科手用器械包？妳有什麼頭緒嗎？」、「我找這個好久，原來寶雅就有！手刀去購入」。

也有內行人忍不住大讚，「這超好用，國小健康檢查拿到一支，我留到現在」、「我還特地在蝦皮買，真的就是買來觀察智齒和蛀牙」、「去年疫情去裝牙套，醫生也改用這個，然後叫我回診都要記得帶」、「我有買，平常都會檢查牙齒，我覺得很好用」、「我也有買，用完牙線會觀察一下牙齒」、「我矯正時就靠它，真的很好用」。