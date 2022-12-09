圖案放大印中央！驚見Costco「大恥度毛衣」網笑：員工制服

近期好市多Costco推出logo帽T，與去年不同的是，今年的logo圖案放大印在衣服正中央，有網友表示「自己今年恥度不高，承受不住大大的字樣在胸口正中央」，許多人開玩笑表示像「員工制服」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，第一次穿上去年購買的好市多聯名款帽T去逛好市多，沒想到今年又推出「需要忠誠度和恥度更高的同名款帽T」，更補充「還有運動長褲」。

他指出今年的商品不但字體放大，還繡在正中央，直呼「今年我的恥度不高，承受不住大大的字樣在胸口正中央」、「好市多是不是在創造風潮，創造屬於他們的醜毛衣風？」

許多網友紛紛開玩笑表示，「穿這衣服去Costco，可能會被叫去做事」、「員工制服拿出來賣？」、「試吃不用排隊，不會被人大小眼」、「還以為是員工制服放錯地方」、「穿上這，可以進員工餐廳、辦公室、廚房，暢行無阻」。

還有人認為，「不是員工就要花錢買來穿阿」、「這種印公司名稱的衣服除了公司配發外還有誰會買」、「跟IKEA一樣，印上品牌的小物也很多人拿，可能覺得搞怪可愛」、「聖誕節送人穿醜毛衣不是傳統嗎？」、「我穿了我媽問我最近是不是缺錢下班還去打工」。