天價！超商驚見這款泡麵379元嚇壞眾人 網紅留言分享口感

不少人肚子餓的時候又不知道要吃什麼，就會直接買泡麵來充飢，但隨著物價上漲，泡麵已經不像以往那麼的經濟實惠了。有網友在超商架上看到一款泡麵竟然要價379元，誇張的數字讓他看傻了眼，鄉民們也大酸「這年頭連泡麵都吃不起」。

這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，在超商架上有一款碗裝泡麵，品名叫做「黃豆豬腳麵」，包裝上還有「點水樓監製」的字樣。不同於其他碗裝泡麵的價格，這款豬腳麵竟然要價379元，比起一般的碗裝泡麵貴了7倍，原PO看了不敢相信，直呼「這價格不簡單」。

照片引來眾人熱議，「每個產品都有它的特色，像這款特色就是特別貴」、「我會選擇去吃牛排，有沙拉吧、飲料、熱湯、冰淇淋」、「泡麵一碗60我都覺得貴了」、「這價格不如去吃小火鍋，還有冰淇淋跟飲料」、「這個錢我幹麻不吃餐廳？」、「這碗379元…我寧願買15碗的維力炸醬麵」、「之前有吃過小七出的279元牛肉泡麵，結論是跟59元的沒啥差別，所以不會再上當了」、「這年頭，連個泡麵都吃不起了」。

還有吃過的人分享感想，「這個泡麵我真的有買來吃過，想說這麼貴的泡麵好吃在哪裡，那個味道真的很獨特，我是一定不會再買第二次」、「裡面的豬腳是已經燉到連骨頭都可以吃了，但真的沒有很好吃。想一想點水樓的黃豆豬腳湯要價三千多一份應該會好一點…哈哈」、「我有趁買一送一時買過，不喜歡，還有一碗沒吃，同牌子的榨菜肉絲麵倒是不錯吃」、「很難吃～這系列只有番茄牛肉好吃，還有一款榨菜的還可以」。就連知名網紅Joeman也留言分享品嘗過的想法，「這碗對決有拍過，蠻好吃的」。