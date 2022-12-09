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他分享好市多3樣划算好物 意外發現餐包漲破百元：口感也變了
美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品，還有不少高CP值的食物。日前一名網友在臉書上發文，分享三樣好市多最划算的商品，也意外發現餐包漲價到109元，還有老會員覺得吃起來的口感也變了。
日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，分享自己心目中認為好市多最划算的三樣商品。原PO表示第一名就是烤雞，並坦言應該大家都會認同的；再來是薯餅，但自從漲價到145元後，就很少購買了；第三名是餐包，還意外發現竟然從99元漲到109元，「但神奇的是，好像有變得比較蓬鬆也比較好吃！」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我覺得鹹豬肉跟牛奶才是超級划算」、「還有什麼商品沒漲？」、「這三樣我都不喜歡耶」、「我上禮拜看餐包還是99元耶，好後悔沒買」、「薯餅漲那麼多！」、「餐包確實物美價廉又好吃，居然也漲了」、「烤雞真的超級划得來」。
也有老會員討論起餐包的口感，「我喜歡以前的口感，比較紮實，現在是蓬鬆感（空氣好貴）」、「我今天買也發現漲價了，但是好像變大顆了⋯」、「我也覺得變大顆了，有比較蓬鬆一點」、「我有問工作人員，配方好像是一樣的，只是整體重量有增加，所以實際上並沒有變貴多少」。
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