苦等一年！好市多「冬季限定零食」開賣 他一次囤30箱：冰過更美味

近幾日天氣轉涼，好市多（Costco）也順勢推出冬季限定版的「巧克力派」，吸引不少巧克力控和喜愛甜品的民眾前往搶購。一名網友嚐鮮過後大讚巧克力味道相當濃郁，且內餡含有巧克力慕斯，若冷凍一晚外皮還會變得像脆皮巧克力一樣。此貼文一出，更釣出不少忠實顧客直呼「終於等到了」。

一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款傳說中很好吃的巧克力派，品名是「樂天巧克力派濃厚風味」，似乎是冬季才有的限定商品，一箱489元，共36入。

她嚐過味道後表示，甜巧克力真的很濃郁，內餡還有巧克力慕斯，而不是一般款的棉花糖，如果覺得太甜也可以搭配黑咖啡或是無糖紅茶。另外，她還發現另類吃法，如果將巧克力派冷凍一晚，外層吃起來就像脆皮巧克力，包裝上也有建議可以微波食用，但她還沒嘗試過。

有網友分享，「樂天巧克力派濃厚風味」的味道非常濃郁，且冰過之後更加美味。圖擷自Facebook

該篇貼文吸引近3,000人瀏覽，不少酷愛甜巧克力的民眾直呼驚喜，「等了快一年」、「已買，真的好好吃，一段時間就會有不同口味」、「這款真的比其他的厲害」、「甜，但好吃！冬天必買」、「冰冷藏很好吃耶」，「我也等很久了，準備大補貨」，有網友更是一次囤貨30箱，準備好好過冬。

一名忠實主顧聲稱已經等了一年，此次更是大手筆囤貨30箱。圖擷自Facebook

不過有網友提醒，這款巧克力派有加利口酒，不適合討厭酒味的民眾，「這款含酒，屬於成熟大人味」、「如果沒有酒味會更好，我家是巧克力控，但這款沒人愛」、「我去年有買，但不是我愛的點心⋯」、「有酒味不愛 ，去年買吃了一個，剩下都丟了」。