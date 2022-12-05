快訊

南市警界人事地震！88槍槍擊案引議 學甲分局長遭拔官

傳賴清德表態參選民進黨主席 親賴立委曝他內心盤算

泰山放大絕 棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

苦等一年！好市多「冬季限定零食」開賣 他一次囤30箱：冰過更美味

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾分享好市多一款「冬季限定零食」最近開賣了，讓不少忠實顧客直呼「終於等到」。好市多示意圖。美聯社
有民眾分享好市多一款「冬季限定零食」最近開賣了，讓不少忠實顧客直呼「終於等到」。好市多示意圖。美聯社

近幾日天氣轉涼，好市多Costco）也順勢推出冬季限定版的「巧克力派」，吸引不少巧克力控和喜愛甜品的民眾前往搶購。一名網友嚐鮮過後大讚巧克力味道相當濃郁，且內餡含有巧克力慕斯，若冷凍一晚外皮還會變得像脆皮巧克力一樣。此貼文一出，更釣出不少忠實顧客直呼「終於等到了」。

一名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款傳說中很好吃的巧克力派，品名是「樂天巧克力派濃厚風味」，似乎是冬季才有的限定商品，一箱489元，共36入。

她嚐過味道後表示，甜巧克力真的很濃郁，內餡還有巧克力慕斯，而不是一般款的棉花糖，如果覺得太甜也可以搭配黑咖啡或是無糖紅茶。另外，她還發現另類吃法，如果將巧克力派冷凍一晚，外層吃起來就像脆皮巧克力，包裝上也有建議可以微波食用，但她還沒嘗試過。

有網友分享，「樂天巧克力派濃厚風味」的味道非常濃郁，且冰過之後更加美味。圖擷自Facebook
有網友分享，「樂天巧克力派濃厚風味」的味道非常濃郁，且冰過之後更加美味。圖擷自Facebook

該篇貼文吸引近3,000人瀏覽，不少酷愛甜巧克力的民眾直呼驚喜，「等了快一年」、「已買，真的好好吃，一段時間就會有不同口味」、「這款真的比其他的厲害」、「甜，但好吃！冬天必買」、「冰冷藏很好吃耶」，「我也等很久了，準備大補貨」，有網友更是一次囤貨30箱，準備好好過冬。

一名忠實主顧聲稱已經等了一年，此次更是大手筆囤貨30箱。圖擷自Facebook
一名忠實主顧聲稱已經等了一年，此次更是大手筆囤貨30箱。圖擷自Facebook

不過有網友提醒，這款巧克力派有加利口酒，不適合討厭酒味的民眾，「這款含酒，屬於成熟大人味」、「如果沒有酒味會更好，我家是巧克力控，但這款沒人愛」、「我去年有買，但不是我愛的點心⋯」、「有酒味不愛 ，去年買吃了一個，剩下都丟了」。

好市多 Costco 巧克力 零食 甜點

延伸閱讀

一次帶走13罐！好市多「1商品」被瘋搶 網傳每年只有2次特價

才看3秒！好市多畫單員攔住「你還有一張收據」 前員工揭秘了

尪買好市多蛋糕幫妻慶生 網見這一物笑翻：求生欲極低

像血袋？好市多葡萄酒裝袋子怎麼喝 過來人酸：都不看說明

相關新聞

苦等一年！好市多「冬季限定零食」開賣 他一次囤30箱：冰過更美味

近幾日天氣轉涼，好市多也順勢推出冬季限定版的「巧克力派」，吸引不少巧克力控和喜愛甜品的民眾前往搶購。一名網友嚐鮮過後大讚巧克力味道相當濃郁，且內餡含有巧克力慕斯，若冷凍一晚外皮還會變得像脆皮巧克力一樣。此貼文一出，更釣出不少忠實顧客直呼「終於等到了」。

她大推好市多麻油雞飯好吃 老會員反駁：買一次就拒絕往來

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，除了日常生活用品，還有多樣熟食可以選擇。日前一名女網友在臉書上發文，分享好市多的麻油雞飯非常好吃，甚至強調自己要買起來囤貨，而貼文曝光後卻風向大變，不少買過的網友都認為很難吃。

日本超商蒸包機公告 禁止外國人說「這個」網炸鍋

日本近期瘋傳推特的一張照片，有網友貼出超商蒸包機的一張公告，上面寫道「禁止外國人說『這個』，要說請給我肉包」，貼出曝光後，引起網友熱議，怒批該張紙條可能會惹怒外國人，也有人質疑外國人不會當地語言，應該要寫上英文或加上編號。

他嫌好市多豬肉捲口感差 網友反駁：上週吃「汁多到用噴的」

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，就連熟食區也受到不少人喜愛。不過一名網友在臉書上發文，提到好市多新推出的豬肉捲很不好吃，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友反駁其實豬肉捲不錯吃。

便利商店飯糰「沒料了」 網認同太貴：只剩1優點

許多人早餐會吃一顆簡易的飯糰，來當作方便充飢的食物，不過日前有位網友發現，超商開始賣起「醬汁調味」飯糰，疑惑這樣的飯糰要賣30元左右，對比以前明明都會有內餡，現在卻「沒料」，其他網友則直言回應「超商飯糰只有方便的優點」。

婆婆群組喊「好市多蘿蔔糕金好呷！」 媳婦回家開冰箱嚇壞了

不少家庭都會創建聊天群組，不僅方便通知事情，也能用來分享資訊。昨（29）日一名女網友在臉書上發文，表示婆婆某天在群組內說了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，結果回家打開冰箱後，傻眼畫面令她簡直嚇壞了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。