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她大推好市多麻油雞飯好吃 老會員反駁：買一次就拒絕往來

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友都覺得這款麻油雞飯不好吃。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
不少網友都覺得這款麻油雞飯不好吃。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，除了日常生活用品，還有多樣熟食可以選擇。日前一名女網友在臉書上發文，分享好市多的麻油雞飯非常好吃，甚至強調自己要買起來囤貨，而貼文曝光後卻風向大變，不少買過的網友都認為很難吃。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，好市多的麻油雞飯售價369元，除了最底層的米飯，還有很多塊雞肉、香菇、枸杞等，看起來是相當豐盛，而且份量似乎也不小。對此，原PO激動直呼「我的天啊！這！也太好吃了！好想買來囤著！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住反駁，「上週剛買過，我自己是不會再買第二次」、「買過一次就拒絕往來戶了，飯全都黏成一坨一坨的，不知道在吃什麼」、「自己做都比這好吃N倍」、「不好吃！薑味太重、麻油味太淡、飯太爛，市場專門的麻油雞飯好吃很多」、「我有買，真的難吃，總不能吃涼的，放電鍋熱一下，整個是糊的，吃起來有點膩」、「那個軟飯的口感，我真的無法再買第二次」。

也有部分網友覺得很好吃，「去年有買兩次，還蠻好吃的」、「我喜歡吃軟軟的飯，而且肉很有薑味，唯一的缺點就是比較油了點」、「味道很香也不會太鹹，米飯感覺還可以，我們很常買」、「我覺得不錯吃，但沒有很鹹，麻油味算夠」、「不會不好吃，加熱微波又會更好吃點」、「我前天也買了，家母說很好吃」、「我覺得很好吃耶，所以買了好幾次，微波一下就很好吃了，不會爛爛的呀」。

好市多 Costco

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