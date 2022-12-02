他嫌好市多豬肉捲口感差 網友反駁：上週吃「汁多到用噴的」

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，就連熟食區也受到不少人喜愛。不過一名網友在臉書上發文，提到好市多新推出的豬肉捲很不好吃，而貼文曝光後也掀起討論，許多網友反駁其實豬肉捲不錯吃。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO在貼文開頭就氣憤直呼「豬肉捲！誰稀罕豬肉捲啦！還我的牛肉捲來！」原PO貼出自己買豬肉捲的照片，坦言整體口感偏乾，跟牛肉捲比較的話，可以說是一口就完敗。

原PO接著開玩笑表示「豬肉捲謝謝再連絡，明天不再買，以後也不會再買…」。在貼文的最後，原PO激動許願自己喜愛的牛肉捲，究竟什麼時候才會回來，更誇張強調「很多人準備買爆！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「牛肉捲自己做很簡單，我現在都自己做了」、「其實用修下來的筋膜加上大量起司，再用墨西哥捲餅包起來去烤，真的有87分像」、「賣場不是還有冷凍包裝能買嗎？」、「求求牛肉捲回來，漲價也可以」、「賣場內不是有賣冷凍的牛肉捲？」、「別的地方也有賣吧」。

也有網友認為豬肉捲其實很好吃，「上週才買豬肉捲來吃，汁多到用噴的耶，沾都沾不完，肉也一大堆，果然買東西還是得看運氣」、「讓不吃牛肉的人多個選項」、「週二在內湖店買了一條，汁多到流到手上，還不錯」、「不能吃牛肉的我準備吃爆」、「其實豬肉捲不難吃」、「我覺得剛出爐熱熱的會噴汁很好吃」。