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婆婆群組喊「好市多蘿蔔糕金好呷！」 媳婦回家開冰箱嚇壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的婆婆在群組內說「好市多蘿蔔糕金好呷」。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO的婆婆在群組內說「好市多蘿蔔糕金好呷」。 示意圖／聯合報系資料照片

不少家庭都會創建聊天群組，不僅方便通知事情，也能用來分享資訊。昨（29）日一名女網友在臉書上發文，表示婆婆某天在群組內說了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，結果回家打開冰箱後，傻眼畫面令她簡直嚇壞了。

昨日一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她在貼文開頭就直呼「第一次看到我家冰箱有這麼多條蘿蔔糕，不是驚喜是驚嚇！」從照片中可以看見，七條蘿蔔糕整齊放在冰箱裡，而且每一條的份量都很大，不像一般家庭會囤放的量。

原PO解釋是因為婆婆在長輩群組內，發了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，再加上剛好是折價期間，所以大家看到訊息後就趕緊去購買，「哥哥也買、嫂子也買、小叔也買，還有…我和老公也買，就變成照片中看到的這樣」。原PO表示目前只吃了一條，還有七條待解決，「拜託創個沒有婆婆的群組，下次買之前偷問一下」。

原PO表示目前只吃了一條蘿蔔糕，還有七條待解決。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO表示目前只吃了一條蘿蔔糕，還有七條待解決。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「從蘿蔔糕的數量見證婆婆是好媽媽」、「婆婆很有福氣，身邊都是孝順的孩子」、「都是孝心惹禍」、「這表示婆婆做人很成功，大家都很樂意買給婆婆吃」、「不管好不好吃，打開冰箱就會想到全家人的孝心」、「重點是心意，有你們這麼多溫暖的晚輩，婆婆一定很幸福」。

也有網友提到，「蘿蔔糕不是很容易酸掉嗎？」、「這開封後真的很容易酸掉，要速戰速決吃完」、「開封後最多2、3天要吃完，家人多應該沒問題」、「這個期限好像不長」、「這麼多很容易壞，趕緊發給鄰居朋友一起吃」。

婆婆 冰箱 好市多 Costco

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