好市多真便利？他買戒指再三確認可退貨 求婚失敗立刻申退

美式賣場好市多（Costco）的無條件退貨政策，是其最大賣點之一，但不時傳出被會員濫用的情形。近日有人在網路分享朋友買好市多戒指去求婚，最後再拿去退貨的例子，讓網友看了也不禁諷刺「這就是台灣最美的風景」。

好市多的退貨機制向來備受肯定，但有時會被消費者當成一種「省錢」手段，以前曾發生過有人買金飾嫁女兒，儀式結束後再拿去退貨，還大讚此服務「真的很不錯」，離譜的行徑令人搖頭。日前一名網友也透露朋友利用這種方式「借用」好市多戒指，再度讓人大開眼界。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享自己的朋友如何「善用」好市多的服務。他透露身邊有一對情侶，女方想結婚，但男方不想，兩人因此大吵分手，男方後來想復合，打算買戒指求婚。只是男方擔心被拒絕就白花錢了，於是想到號稱萬物皆可退的好市多，還向店員再三確認戒指可以退貨。而故事的結局，是該男證明了好市多真的沒有騙人，讓他退貨成功，發文者最後也留下「真是顛覆我的三觀，思想真周全」的感想。

男方這種「無本」求婚的做法，莫不讓許多網友嗤之以鼻，「原來是沒誠意的騙婚啊？厲害」、「難怪不會嫁給他」、「連結婚的東西都要退，以後柴米油鹽醬醋茶都辛苦，還不如單身好」、「娶人家都買不起，還有什麼責任感！」、「怎麼有辦法把幸福的事玩成不幸的事」，還有人戲稱「要是買到被退貨過的，感覺很帶賽」、「跪求好市多出來蓋房子」。

另有一派網友則指出此舉要付出代價，因為若不當退貨，會成為好市多的黑名單，不但會被退會員，以後也不能再辦卡。

根據好市多官網的退貨條款，若是要退鑽石等珠寶商品，除了須提供購買當時所附的原版保證書，還要在工作人員的陪同下，一起前往好市多指定的珠寶鑑定公司完成鑑定，且鑑定費用由會員本人支付，商品鑑定無誤、無任何損壞或變更才予以退款。