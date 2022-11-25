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她逛好市多見這一物下殺6萬超心動 網友傻眼：搬運是個大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
2022好市多黑色購物節11月23日開跑。 記者陳易辰／攝影
2022好市多黑色購物節11月23日開跑。 記者陳易辰／攝影

好市多的「黑色購物週」自11月23日起展開，一直到29日為期七天，每天賣場會推出多款的特價商品，讓消費者撿好康。一名女網友趁著活動檔期到好市多想買電視，結果看中一台98吋的超大電視，讓她笑說是否該為了買這台電視而換一間房子，貼文也引起眾人熱議。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，去年（2021）黑五活動買了一台TCL電視給媽媽看，當中內建語音搜片功能，即使媽媽的台灣國語也聽得懂，讓老人家用得相當滿意，因此原PO決定今年也要在黑色購物週時再買一台回家自己用。

她日前到賣場原本想買65吋電視，但一進去竟然看到超級大的98吋電視下殺6萬元，原價259,999元，特價199,999元，讓她相當心動，「螢幕這麼大畫質還這麼好，如果買下來週末在家跟老公看電影應該很過癮。原本想買65吋電視，結果特價是98吋，還是我考慮來換間房子」。

不少人對於原PO的想法感到訝異，「有時候真的很羨慕，這樣就不用花十幾二十幾萬買只有65吋的OLED電視了」、「這價位不如買個短焦雷射投影機+布幕，還有找」、「看黑五有沒有賣房子才是，這價錢可以提升雷射投影機更好」、「房子越蓋越小，電視越做越大？」、「有這錢我寧可買大牌的OLED」、「為了電視換房子，這要財富自由才有辦法」、「有錢真是任性，換房子是因為想裝大電視」。

還有人覺得這麼大尺寸的電視，搬運就是一個大問題，「買這個要先考慮電梯進不進得去」、「搬運才是最大的問題，一般住宅大樓電梯能上最大的尺寸大概是85，買了還要叫吊車拆窗戶才進得去」、「先考慮搬運問題！電梯大部份進不了，透天要放二樓的，也是要找吊車。萬一要維修或幾年後要報廢時，又要再找吊車」。

原PO在好市多看中一台98吋的超大電視，下殺6萬元讓她相當心動。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在好市多看中一台98吋的超大電視，下殺6萬元讓她相當心動。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 黑色購物節

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