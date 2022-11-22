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月底救星？她見漢堡包只要6元感動落淚 網突破盲點：不便宜
在萬物皆漲的時代，能用銅板價買到的東西越來越少。但有網友在臉書社團分享，自己在超商看到只要6塊錢的漢堡包，讓她非常訝異，文章一出，許多網友表示自己曾看過該品項，並透露還有更便宜的時機，然而，有網友表示算起來其實不便宜。
一名網友在臉書社團貼出一張照片，只見架上的漢堡包標價只要6元，讓她直呼「太感動了」，表示「沒想到在這個世代，我還能看見6塊錢能買的東西」。
資訊一經分享，網友們紛紛表示曾在店內看到，「不是每次都能買到！很搶手的」、「這個可遇不可求，常買不到」，還有網友遇過更低價的時機，「惜食打折的時候還會變成4塊喔」、「我曾經買到4元跟5元的」。有網友則說認真算起來還是不便宜，「可是要夾的東西也是不會便宜」、「裡面包的東西輕輕鬆鬆破50」、「蛋不便宜喔！」。
但究竟好不好吃，也引發網友兩派論戰，有網友表示，「這個漢堡皮真的很不錯」、「超好吃，就算放涼掉一段時間也不會因空氣而變硬」、「稍微乾煎一下，再簡單煎個蛋、灑點胡椒鹽就超好吃」、「稍微烤過會比較好吃」、「買回來內側的部分烤一下，做葷素漢堡都不錯吃」。有網友則持不同看法，「不ok，很鬆的麵包體難怪6元，用料頗差」、「就不好吃啊」、「我不介意成分，但是我真的沒辦法再買第二次」。
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