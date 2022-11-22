一文「神預言」好市多牛肉捲將停賣 他當時就勸：想吃要快買

在9月時有網友以「Costco 如果停賣牛肉捲會覺得可惜嗎？」為題發文詢問大家意見，沒想到今（22）日就傳出牛肉捲即起停售，改賣豬肉捲的消息，該篇文章竟精準預言成功，還點出將改為「豬肉捲」的細節。

一名網友曾在9月20日時，在PTT hypermall版以「Costco 如果停賣牛肉捲會覺得可惜嗎？」為題，發文表示自己在好市多上班的朋友透露「牛肉捲會停賣」，因此若想吃的話要儘速購買，並且將會改賣豬肉捲。

網友3個月前就精準預言牛肉捲將停賣。 圖擷自 PTT

當時有不相信的網友留言表示「你覺得美國量販店會不賣牛肉類熱食嗎？杞人憂天」、「已備份，沒的話等被告」，也有熱愛牛肉捲的網友說「別停賣啊，很好吃欸」、「停了真的要崩潰，超級好吃」、「不賣牛肉捲我就怒剪卡」。

沒想到在今日，好市多人力資源暨行銷企劃部副總經理王友玫表示，由於牛肉捲已銷售20年，從今天開始替換為豬肉捲。該篇文章竟精準預言成功，而喜愛牛肉捲的會員，即日起恐怕只能購買賣場內的冷凍商品來回味。