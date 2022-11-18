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進口牙刷「好市多賣全通路最貴」 網卻力挺：試刷後還能退貨

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨好市多的售價是全通路最貴。記者黃筱晴／攝影
網友抱怨好市多的售價是全通路最貴。記者黃筱晴／攝影

俗話說，貨比三家不吃虧。有網友近日發現，同一款韓國牙刷，美式賣場好市多10入售價469元，然而其他電商卻是299到399元不等，讓他直呼「付了會員費還要這個價格，感覺很差」。不過有網友力挺強調「好市多還是贏，它可以拿來試刷，不喜歡能退貨」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，他近日發現好市多官網一款韓國牙刷，10入售價469元，想不到比較其他通路的售價，發現價差非常大，好市多是全通路售價最高的一間。

該網友貼出其他電商截圖，同款商品蝦皮拍賣299元、東森購物399元、momo購物網2組798元，等於1組也是399元。相比好市多的469元，價差最高達170元。

該網友表示，「雖然好市多沒有標榜最便宜，但付了會員費還要這個價格，感覺很差，好市多是全通路最貴的！」

其他網友留言「好市多只剩特價品能買了」、「發現買貴直接退貨啊」、「好市多早變質了，跟他家賣的水果一樣，良率極低」、「台灣好市多已經不是靠CP值了」、「去好市多就是要買外面沒有的東西，自有品牌﹑烤雞和一些冷藏熱食之類的」、「我也一直以為在好市多買基本上不會買貴」。

不過也有網友認為，在好市多購買的好處主要為「可無條件退貨」，有人留言「它還是贏，它可以拿來試刷，不喜歡能退貨」、「這是信仰」、「10樣大概貴6-7樣啊！很正常啊！不然怎麼攤平那些被亂退貨的」、「無條件退貨的成本吧，別的通路不一定能退貨」。

另外也有人指出，部分通路可能出現假貨，網友留言「山寨版跟正版之差」、「我之前也曾在蝦X買到山寨，後來賣家直接讓我辦退貨退款」。

好市多 Costco 電商

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