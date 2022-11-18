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逛全聯驚見「失戀專用套組」 網看內容物哭了：謝謝…先囤3組

聯合新聞網／ 綜合報導
袋子裡面有啤酒和衛生紙。圖擷自路上觀察學院
袋子裡面有啤酒和衛生紙。圖擷自路上觀察學院

失戀的人難免陷入低潮，有人會選擇獨自在家喝悶酒，也有人會找知心朋友大哭一場。昨日一名女網友在臉書上發文，分享全聯的「失戀專用套組」，而貼文曝光後也掀起討論，有網友看了很有感「謝謝，囤3組了」。

昨（17）日一名女網友在臉書「路上觀察學院」發文，分享自己去逛全聯時，看見一組新出的「失戀專用套組」。從照片中可以看見，袋子裡面有數包大包的衛生紙，還有六罐約500ml的啤酒。這套組實在非常符合現實狀況，失戀的人在家借酒澆愁，同時用衛生紙擦眼淚，最外層的透明大袋子還能接嘔吐物。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「謝謝，囤3組了」、「我以為是瓦斯罐配衛生紙，嚇死我」、「11月過一半了，可能有人需要」、「好好笑，怎麼能想到這個梗，是不是妳失戀就買這組」、「拿了這一袋之後，是不是會引來同情的眼神」、「擦完眼淚喝完啤酒還有嘔吐袋」、「剛剛看被買光了，新竹是不是也沒愛情了」。

也有網友注意到袋子上的字，「太好笑了，外啥外袋還標著洗衣精」、「袋子跟內容物不符」、「為什麼袋子是寫柔軟精」、「白蘭超值包，真的蠻白蘭的」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

衛生紙

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