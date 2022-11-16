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好市多買桔梗花發現小驚喜 網傻眼了：差點以為是生菜包蝦鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
賣場買的漂亮桔梗花（圖左），其中一朵花裡面有一隻綠色蟲蟲（圖右）。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
賣場買的漂亮桔梗花（圖左），其中一朵花裡面有一隻綠色蟲蟲（圖右）。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項相當豐富，除了生活用品和生鮮蔬果外，還有專門販售鮮花的區域。日前一名女網友在臉書上發文，表示買桔梗花回家後，意外發現很肥的綠蟲，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見玻璃罐裡裝著數十支桔梗花，乍看之下並沒有任何異狀，不過其實裡面藏了一隻相當肥的綠色幼蟲。對此，原PO在貼文中寫道「每次去好市多都會買一束花回家，今天有新發現，原來蟲蟲也愛花」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「花是蟲蟲的原生家」、「如果是我買到會嚇哭」、「桔梗蟲超多，隔天起床花瓶周圍都是蟲大便」、「桔梗常有蟲，愛桔梗的都有心理準備」、「差點以為右邊是生菜包蝦鬆」。

也有網友眼尖發現原PO水加太多了，「桔梗花的水不能過多，會很容易爛，這些花應該3天左右就會掛了」、「大約5公分的水，然後兩天修剪1公分，還要重新換水」。

好市多 Costco

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