好市多1熟食特價！阿姨打5通電話揪團 她被推坑也買了：不拿對不起自己

美式賣場好市多（Costco）商品眾多、價格實惠，時不時還會有優惠活動，是不少民眾菜購的好去處。一名網友逛好市多時，被一位站在豬腳櫃前的阿姨以五通電話「推坑」買了一盒豬腳，令她一度以為阿姨是廠商的暗椿並直呼，「到底是不是有抽成啦」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她逛好市多時看到一位阿姨一直站在豬腳櫃前很大聲地連講了5通電話，「上次你不是說豬腳特價要和你說，現在特價了，阿你有要嗎？你要幾盒再和我說喔」、「欸，豬腳在特價，你不是喜歡吃，我再好市多這邊，你有沒有要我幫你買？」、「折價的豬腳，我幫你買兩盒夠嗎？」、「阿所以你有要買嗎？要快餒，架上剩沒幾盒耶，等一下就要賣完了」，「你快決定，我看這邊剩不到五盒，要沒了喔」。

原po看到這一幕感嘆，果然這就是台灣人的熱情啊，「看到特價的東西還要到處揪，難怪一堆人推車都一次買好多一樣的」，她還一度以為阿姨是廠商的暗椿，一直拼命推朋友買豬腳，還一直倒數架上的豬腳盒數，不禁令原po也跟著緊張，「要是等等豬腳賣完了，阿姨的朋友就買不到了耶」，就在豬腳即將售罄之時，工作人員突然從後方又推出十幾盒的豬腳出來，她突然有種「不拿真對不起自己」的感覺，於是也不自覺地拿了一盒，「這位阿姨真的是很會推坑」。

網友們紛紛表示，「阿姨(廠商業務)：剛剛在我旁邊聽電話的目前已經有5個人買了唷！」、「所以妳一直在那阿姨旁邊聽她講電話，不是一通，還好幾通」、「我懷疑貼文作者才是德國豬腳的暗樁...五通一直在洗腦...害我也想吃吃看了，腦波太弱的人路過」、「這篇該不會是猪脚的業配文吧！看得我都想吃了」、「阿姨：回饋金get」、「台灣人的熱情！破口袋的事怎能只有自己！要破大家一起破」、「團媽威力驚人」、「認真會這樣耶！陪我媽逛過一次，她也會這樣幫她的姊妹淘買」、「你已進入阿姨豬腳多元宇宙XD」、「上當了，他是工讀生…」。

有網友則分享豬腳的吃法，「買過兩組特價版回家冷凍慢慢吃，吃的時候微波爐退冰，去骨後切片放盤子，然後再放到煮好白飯的電鍋裡面回溫，或是整顆拿到氣炸鍋微烤一下表皮再分切，很方便。骨頭收集起來先冷凍，等全部骨頭湊齊再熬了一次湯底」。