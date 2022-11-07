怨IKEA桌子用不久就壞才驚覺是「紙糊的」 她討拍反被打臉

許多人在挑選傢俱時，在考量預算的前提下，都希望能買到兼具實用、耐用且美觀的合適物件。不過，近日有一名女網友到知名傢具品牌IKEA買桌子，用了一段時間後卻發現有一處桌腳開始凹陷，掀開桌面才發現是「紙糊的」，簡直讓她不敢相信，但網友一看反而打臉她，直言官網在介紹商品時已經寫得很清楚了。

這名網友透過臉書社團「爆怨公社」發文表示，她在IKEA買了一張桌子，怎知才用不久就發現有一邊開始凹陷，所以就用木板、膠帶支撐了一陣子。

直到最近桌子凹陷問題真的支撐不住了，原PO把桌子翻面查看，才驚覺「原來是紙糊的」，她不禁抱怨道「我知道這家的東西不用太期待能用多久，但只是放蜂巢狀紙去支撐也太誇張了吧！」

許多網友議論紛紛，有人直言「台灣環境根本不適合用這種材質？除非除濕機每天開」、「都說了環保，環保就是用不久就會自己分解」、「不然妳以為為什麼會這麼輕又便宜啊～」、「我也是買這張桌子，但IKEA的東西其實就是適合租屋族群，它的價格不可能是實木啦」。

也有內行網友透露，「展廳不是都有放剖面樣品嗎？」、「買家具記得看標籤上的材質」、「產品材質就有寫了，已反應在價格上～」、「賣場商品介紹都有寫啊」。

根據官網介紹，該商品是以實用的纖維框架配合蜂巢紙作為填充物料來製造，使用較少的木材，IKEA宗旨期望到2030年所有產品可以再生或回收材質製成。