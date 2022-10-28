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好市多洗髮精放1根完整人蔘 她買回家媽笑翻：899買人蔘經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
洗髮精裡面有一根完整的人蔘。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
洗髮精裡面有一根完整的人蔘。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

市面上的洗髮精品牌相當多，不僅香氣不同，有些還會主打特殊功效。一名女網友在臉書上發文，分享好市多販售的一款人蔘洗髮精，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她在貼文開頭就直呼「這瓶洗髮精超級厲害，裡頭居然有一整根人蔘！」從照片中可以看見，罐子內除了液態狀的洗髮精，還有一大根完整人蔘，根本就是中藥行才會出現的。對此，原PO寫道「一時腦波很弱懷疑人蔘（人生）就買了，老媽看到一直狂笑，899元買一個人蔘（人生）經驗」。

原PO在留言處開玩笑表示，自己選購當下還特別挑過，「洗髮精好像在跟我招手，召喚我買它，而且我還特別挑大支的人蔘，它應該佔120ml」。然而，原PO坦言不管好不好洗，這罐人蔘洗髮精已經噱頭十足，成功達到吸睛的效果了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「洗完應該可以拿來燉隻雞」、「猛一看以為是藥酒」、「噱頭十足的洗髮精」、「這罐洗髮精並不大罐，因為人蔘苦短」、「洗完可以燉湯嗎？好客家」、「洗完後就會說：嗯！這就是人生」、「拜託記得不要放到廚房」。

也有網友提到，「我想問洗完整頭都人蔘味，這樣會比較受歡迎嗎？」、「所以我認真想知道，這樣放一整根人蔘，是真的能讓味道更濃或是療效更有效嗎？」、「用完那根要丟廚餘回收桶還是垃圾桶？」、「只有我覺得那根人蔘佔了100ml很不划算」。

最後，有網友好意提醒，「我同學是做化妝品開發的，他說這種放整株植物進去的，通常防腐劑都放很重，少用為妙」。

Costco 好市多 洗髮

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