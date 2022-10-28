快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

1年只賣3天！好市多罕見出現「活沙母」 價格曝光眾人嚇歪了

聯合新聞網／ 綜合報導
沙母每公斤1499元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
沙母每公斤1499元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

秋天是吃螃蟹的好季節，一名女網友在臉書上發文，分享好市多販售的沙母，不僅一年只賣一檔，一次還只賣三天，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她提到新莊好市多有在賣沙公和沙母，聽店員說是跟竹圍漁港買的，而且一年只賣一次，一次還只賣三天。從照片中的價格牌可以看見，沙母每隻約900元，每公斤要價1499元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為價格太貴了，「這種海鮮產品直接去漁港買比較划算」、「這價格太扯了…」、「價格扯到我頭皮發麻」、「這是賣給誰？盤子嗎？」、「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳」、「真的發現自己好窮喔，吃不起沙母」、「蟹和蝦我都不在賣場買，別讓人家當盤子打」。

也有內行人表示沙母的產地是菲律賓，「這種現在都是東南亞進口的」、「我也記得是菲律賓進口的」、「好像是菲律賓進口的」。

最後，有曾經購買過的網友表示，「之前買過，很乾淨，肉也很多」、「好像連續幾年都有了，家裡買來料理都超好吃的，肉很多」。

好市多 Costco

延伸閱讀

好市多買梨子「回家發現有發霉」 過來人建議離場前別忘1動作

女把好市多當「免費停車場」 繳停車費驚見2天要4400元超崩潰

好市多腰果推玻璃罐裝「貴110元」 網分兩派激戰：味道有差

網曝「台北最頂涼麵」是這家！他推CP值高：一個人吃不完

相關新聞

好市多洗髮精放1根完整人蔘 她買回家媽笑翻：899買人蔘經驗

市面上的洗髮精品牌相當多，不僅香氣不同，有些還會主打特殊功效。一名女網友在臉書上發文，分享好市多販售的一款人蔘洗髮精，而貼文曝光後也掀起討論。

1年只賣3天！好市多罕見出現「活沙母」 價格曝光眾人嚇歪了

秋天是吃螃蟹的好季節，一名女網友在臉書上發文，分享好市多販售的沙母，不僅一年只賣一檔，一次還只賣三天，而貼文曝光後也掀起討論。

好市多腰果推玻璃罐裝「貴110元」 網分兩派激戰：味道有差

美式賣場好市多（Costco）的大罐堅果是許多忠實顧客的必買商品，近日一位酷愛腰果的女網友驚喜發現，除了常見的塑膠罐裝，好市多也推出了玻璃罐裝的大罐腰果，讓特別講究包裝的她眼前一亮，直呼「玻璃瓶腰果完勝」，不過貼文一出，意外掀起兩方論戰，不少網友直指「調味上的差異」拒買玻璃瓶。

他見包裝發現「迷客夏已改名」原因曝 VIP超驚訝：沒資格稱腦粉了

台灣的飲料店五花八門，每家飲料店也有各自的特色。迷客夏是起源於台南市佳里區的連鎖手搖飲料店品牌，有網友在喝飲料時發現，迷客夏「真的改名了！」，包裝的英文名字milkshop改為milksha，於是想問問其他網友們是否也有發現。

不是取貨！他怨超商「這項服務」最該自助化 掀網共鳴：等到火大

近幾年超商店員的工作越來越多且複雜，從烤番薯、霜淇淋到手搖飲、繳費、取包裹等等十八般武藝都要樣樣精通。一名網友抱怨，微波和泡咖啡都是店員少一個轉身動作而已，「繳費」才是真正浪費時間的服務，並建議超商裝一台自助繳費機，引起不少網友熱烈討論。

IKEA最頂的餐點是肉丸？ 老饕分享1吃法「比現場買還好吃」

知名家具賣場IKEA店面既多且大，又有販售食物，在假日常常人潮不斷。日前有網友列出IKEA販售的點心，包含鬆餅組合、鄉村烤半雞、瑞士烤肉丸，好奇問大家「最頂的料理是肉丸嗎？」文章一出，吸引許多專業饕客討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。