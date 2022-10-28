1年只賣3天！好市多罕見出現「活沙母」 價格曝光眾人嚇歪了
秋天是吃螃蟹的好季節，一名女網友在臉書上發文，分享好市多販售的沙母，不僅一年只賣一檔，一次還只賣三天，而貼文曝光後也掀起討論。
一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她提到新莊好市多有在賣沙公和沙母，聽店員說是跟竹圍漁港買的，而且一年只賣一次，一次還只賣三天。從照片中的價格牌可以看見，沙母每隻約900元，每公斤要價1499元。
貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為價格太貴了，「這種海鮮產品直接去漁港買比較划算」、「這價格太扯了…」、「價格扯到我頭皮發麻」、「這是賣給誰？盤子嗎？」、「太貴了吧，買這不如買帝王蟹腳」、「真的發現自己好窮喔，吃不起沙母」、「蟹和蝦我都不在賣場買，別讓人家當盤子打」。
也有內行人表示沙母的產地是菲律賓，「這種現在都是東南亞進口的」、「我也記得是菲律賓進口的」、「好像是菲律賓進口的」。
最後，有曾經購買過的網友表示，「之前買過，很乾淨，肉也很多」、「好像連續幾年都有了，家裡買來料理都超好吃的，肉很多」。
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