好市多買梨子「回家發現有發霉」 過來人建議離場前別忘1動作

美式賣場好市多的販售品項相當豐富，不僅有多樣的日常生活用品，就連水果類也受到不少人喜愛。不過，一名網友在臉書上發文，表示在好市多買到發霉的梨子，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露昨（23）日到好市多購物，因為常常都會在好市多買水果，也覺得整體品質還可以，所以昨日就沒有刻意挑選，直接拿了最上面的那盒梨子。

沒想到，原PO回到家拆開時，發現盒子裡有一顆梨子是發霉的，「只能摸摸鼻子開車回去退費，來回1小時，一整個無言」。原PO表示梨子的外盒上有個透明膜，不僅沒有被拆開過，表面也很漂亮，結果水果竟然是有問題的。在貼文的最後，原PO無奈寫道「以後買水果真的要靠運氣了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好市多買水果本來就靠運氣，通常第一批新上架的品質比較正常」、「生鮮蔬果有一些瑕疵問題是很常見的，尤其好市多這種倉庫式的販賣方式」、「梨子要爛不簡單欸，不知道放多久了」、「好市多的水果要不踩雷，就是剛上架什麼優惠都沒有時就要買了」。

另外，也有網友建議在離開賣場前先檢查，「水果真的很建議結帳後找個空位，當下順手檢查一下」、「結帳後直接拆開檢查，有問題的就直接去退貨」、「避免有問題，結帳後真的檢查一下，畢竟水果是整箱賣，水果攤的水果也不見得每顆都滿意」、「下次買完可以先檢查再回家」。