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只到10月31日！到好市多消費有「1方式」能省錢 忘記用就沒了
民眾到美式賣場好市多（Costco）消費時，如果刷國泰世華聯名卡就可以獲得多利金。一名網友在臉書上發文，提醒大家多利金的一般購物折抵可以用到10月31日，而貼文曝光後也掀起討論。
多利金的完整名稱是「Costco多利金」，由國泰世華銀行提供的紅利點數，1元多利金就是折抵1元，往年僅開放8月1日至9月30日可以折抵賣場消費，10月1日至10月31日變成只能折抵年費，假設最後沒有使用完，多利金就會直接歸零處理。
一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，透露自己日前到中和好市多消費，意外得知多利金的一般購物折抵可以用到10月底，並非只能用來續年費，更在貼文最後提醒大家「還沒用光的記得去用喔！」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「新竹的9月之後結帳都會主動問，看要不要扣掉，所以剛好每年都是烤肉扣掉」、「我週日去北投店，結帳只要主動告知就可以折抵，趕快去用」、「我10月也有折抵，是收銀主動詢問」、「10月18日到中華店消費，有主動詢問是否抵扣多利金，我原本認知也是到9月底，覺得收銀員很盡責」。
原PO在留言處補充寫道，「國泰世華APP跟最近網路資訊都有說，多利金折抵一般消費只到9月30日，之後沒用完只能在10月底前用來折抵年費，雖然這個社團三週前有人說可以用到10月底，但很明顯還是有人沒看到（例如我）」、「這是中和辦卡中心服務人員告知我的，應該不會有店家差異，我昨天就是一次用掉1000多點直接清零」。
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