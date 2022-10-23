超商鹽酥雞加「椒鹽」貴15元 網看透漲價手法：吃起來都一樣

隨著物價不斷上漲，超商的鮮食類也默默調漲，有時候只是換個包裝，價格就瞬間提高不少。日前一名男網友在網路上發文，透露超商的鹽酥雞只是加了「椒鹽」兩字，價格就多了15元，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「胡椒鹽15元？」為題發文，從照片中可以看見兩包御料小館的炸物，左邊是鹽酥雞，主打台灣經典小吃加上微蒜風味；右邊則是椒鹽鹽酥雞，標榜使用獨家椒鹽配方，兩者的外包裝非常相似。原PO提到鹽酥雞的售價是30元，但椒鹽鹽酥雞卻要45元，令他不解直呼「漲價我都懂，但是這個椒鹽是值15元嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你搞錯了，是那個獨家值15元」、「根據經驗，過不久左邊那個就不賣了，漲價的方式又進化了」、「便利商店微波食品都超貴又少，吃這種不如吃外面鹽酥雞，除非你家附近沒鹽酥雞，或是很晚了都沒開」、「兩個吃起來感覺都一樣，而且三件95折只有45元那個才有」、「我覺得椒鹽比較辣一點而已，吃起來根本一樣」。

也有網友提到超商鮮食漲價很有感，「換個包裝或是多個調味就漲價，永遠記得以前涼麵跟番茄義大利麵只要49元」、「沙茶牛肉炒麵跟麻辣鴨血煲，也是換了包裝就貴10元左右」、「超商便當也漲，99元我真的買不下去」、「漲到45元，我直接去巷子口買鹽酥雞就好了啊，現炸好吃還更便宜」。