看嘸！超商義大利麵「加1字」變流量密碼 內行人解釋背後意義

超商的販售品項非常豐富，其中鮮食區也是不少人的三餐好選擇。日前一名男網友在網路上發文，表示在超商買了一款好吃的義大利麵，但品名上卻多了一個「生」字，讓他好奇「難道麵條沒有煮到全熟，所以比較有口感嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「超商買到生義大利麵？」為題發文，他透露前幾天到超商買義大利麵當午餐，爸爸看到後卻困惑指著包裝問「這個麵是生的喔？不然為什麼要叫生義大利麵？」原PO一時之間也被考倒，只好先隨便回答「可能麵沒煮到全熟吧！」

原PO表示吃完後是真的覺得不錯吃，麵體也比一般的義大利麵更有嚼勁，「難道真的是麵條沒有煮到全熟，所以比較有口感嗎？」原PO接著自嘲自己孤陋寡聞，不知道義大利麵前面也可以加一個「生」字，甚至猜測「還是說這個字現在是流量密碼，只要加上去就可以賣得比較好，像是生吐司和生啤酒之類的，有人知道嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「生巧克力也不是叫你直接吃可可豆吧？」、「那生吐司不就一坨麵糰…」、「假鬼假怪，跟紅茶拿鐵一樣」、「生義大利麵真的比較好吃，星巴克也有賣」、「我本來也是猜沒煮到熟透，跟燉飯一樣米心沒透那種」、「是不是跟一般的麵比起來少了某些步驟」、「拿去微波的話那個字會變色，變成熟義大利麵」、「這個好好吃，我晚餐剛吃完」。

另外，有內行人熱心解惑，「這個生其實是日文啦！生在日文除了未煮熟之外，還有代表新鮮、沒有經過加工等多種含意。這邊的生麵是指剛壓出來的新鮮麵體，並不是使用一般在超市買到已經烘乾加工的麵，存放時間比較短，因此吃起來更有水分，近年在日本流行，慢慢傳到台灣，現在很多餐廳也都會強調自己是用生麵」。