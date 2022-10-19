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好市多「699海鮮組合」挨批回收食物 內行人：國外很常見

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好市多推「699海鮮組合」遭痛批是廚餘 內行人解釋國外很常見

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多推出冷藏鮮魚什錦組合。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多推出冷藏鮮魚什錦組合。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的販售品項豐富，不僅有許多日常生活用品，生鮮食材也受到不少人喜愛。不過，好市多近日推出一款「冷藏鮮魚什錦組合」，遭到網友抨擊根本就是邊角料，也有人擔憂交叉污染的裝盒方式，而貼文曝光後也掀起討論。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員昨（18）日發文，分享一款699元「冷藏鮮魚什錦組合」，裡面包含鮭魚、黑皮刀、海鱺、軟絲、蝦仁、小干貝、大干貝，相當適合拿來料理海鮮粥。

從照片中可以看見塑膠盒內裝滿多種海鮮，蓋子上也有清楚標示產地，看得出來相當用心。不過，因為價格不算便宜，加上海鮮大小不一，許多邊角也不規則，導致許多顧客認為這很像剩料，因此接受度並不高。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺是殺完魚之後剩的東西」、「無法理解這種交叉污染的裝盒方式」、「別想用兩顆大干貝就收買我，湊滿十顆我能考慮一下」、「這價格好盤啊，沒辦法接受」、「感覺就是不要的邊邊魚料湊一湊」、「那麼多種海鮮切小塊分裝，感覺細菌量爆高」、「不就邊角肉，居然還賣這麼貴」、「原來是鮮魚啊！猛一看以為是廚餘」、「699的邊角料大集合」、「給貓吃的生日蛋糕嗎…」、「好厲害，能把不要的東西回收再利用」。

也有網友提到「綜合海鮮」在國外是很常見的銷售方式，用多種海鮮切塊混合，並不是刻意切邊角料，而是為了讓顧客方便回家料理，經常使用在義大利麵和燉飯類，「很多西方人不喜歡吃皮、剝殼、挑刺，所以他們會買這種處理好的；而台灣人飲食習慣是吃整尾、大塊的海鮮，在我們的觀念，海鮮切小塊的價值反而會降低，但在西方會貴也是因為剝殼、去皮、切塊等工序」。

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