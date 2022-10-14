好市多葡萄發霉 他怒：放1個月還拿來賣？1關鍵反被網嗆翻

美式賣場好市多售有多種生鮮食品，有網友抱怨，本月7日到好市多購買無籽黑葡萄，11日發現整盒葡萄發霉，查看保存期限時發現，生產日期為8月31日，讓他不滿表示「放了一個多月還拿出來賣？」不過不少網友都質疑他的保存方式有誤，直言「沒洗的水果放有水氣的冰箱也會壞」。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他在本月7日至好市多購買無籽黑葡萄，當天回家先抓了一把洗淨後放入保鮮盒，10日想起冰箱有喜好的葡萄，拿出來才發現有幾顆葡萄發霉。

網友在好市多買的葡萄發霉。圖擷自爆料公社

該網友說，本以為是自己保存方式有誤，11日打算拿出冰箱剩餘葡萄食用，想不到整盒葡萄都發霉，當天還拉了兩次肚子。仔細一看發現生產日期是8月31日，讓他質疑「放了一個多月還拿出來賣，好市多的品質都沒有在把關嗎？」

網友在好市多買的葡萄發霉。圖擷自爆料公社

不過多數網友都不認同他的抱怨，有人留言「10/7買回去時有先洗一些起來，當時沒有發霉！然後過了四天，說水果發霉了，那是在你家發霉的，要不要先看看怎麼保存的呢？」、「先洗過再放幾天….你可能不太了解水果！沒洗的也放冰箱，冰箱有濕度呀！你是不是以為東西放冰箱就不會發霉？」

還有網友說，「再新鮮的水果，沾到水氣加上溫度變化，不用一天，兩小時就發霉給你看了！藍莓、草莓、葡萄、番茄都是，不用分國內外！」、「沒洗過也有水氣啊，保存不當才會這樣吧？而且你手還摸過了上面沾滿細菌，再進溫度不夠的冰箱不發霉你才要感到害怕吧？」