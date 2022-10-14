逛好市多「撞車」了！推車商品100%複製 網友起鬨結帳區公證結婚

美式賣場好市多的販售品項豐富，有些商品也比外面的售價便宜，因此受到不少民眾喜愛。日前一名女網友在臉書上發文，透露竟然遇到一台推車，裡面的內容物和自己拿的東西一模一樣，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO在貼文開頭就直呼「我撞車了！緣分就是來得如此突然！」她透露某天到好市多購物，看到很多人的推車內都有特價的餅乾和咖啡豆，因此也不自覺地跟著拿。沒想到，原PO赫然發現有台推車的內容物和自己的一模一樣，還同時都拿了沒有特價的餅乾和麵。

對此，原PO表示可惜對方的推車主人不在，「不然真想瞧瞧是誰跟我同樣這麼識貨，想和他握個手」。然而，原PO偷偷把推車推過去，幫兩台推車合照一張，這時還可以發現推車內商品的擺放位置差不多，而且每個商品的數量都一樣。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「其實就是另一個時空的妳拿的」、「其實是YouTuber正在跟拍前面那個買什麼，他也必須跟著買的企劃」、「親愛的客戶您好，恭喜您們可以在結帳區免費公證結婚」、「會不會這是剛剛妳自己拿的另一車，只是妳忘了」、「內容跟包數都一樣，真的太巧」、「以賣場商品的種類數量和排列組合，這好像比中樂透頭獎還難，實在很難相信」、「腦中浮現『在一起』的字幕」、「哇塞！推車要認親」、「高手在民間，同好在身邊」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我曾經有一年買一台小機車，結果過了很久的某一天，發現有人跟我買的車一樣，這就算了，連安全帽都一樣，機車跟安全帽都一樣顏色跟牌子」、「我也常跟別人撞車，推車裡只有兩瓶鮮奶」、「我真的也發生過，當下超好笑的，整車的東西只有1、2樣不同，但是連放的排法都很像，立馬我就推走了，後來被追上來才知道我推錯車了」。