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大賣場肉品結帳秒漲40元 店員一句話惹怒小資女「被當冤大頭」

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。 圖／pakutaso
示意圖。 圖／pakutaso

為了吸引常客，不少賣場都會針對會員、非會員提供不一樣的價格，但有小資女抱怨，下班到知名大賣場想買肉回家搭配麵條當晚餐，商品上卻沒有標明「會員價」，導致需多花了40元買肉，而詢問原因店員竟表示「因為預設大家都是會員」，讓她非常不能接受，根本「被當冤大頭」。

據原PO描述，她下班後想說煮麵配肉當晚餐，就到大賣場拿了一盒標價104元的里肌肉片結帳，但結帳時店員卻表示，若非賣場會員「這個肉片是144塊」，並建議她詢問有沒有朋友是會員的，可惜她連報2個電話都沒有。

原PO所買的肉品標價上，並無標示「會員價」，造成誤會。 圖／翻攝自Dcard
原PO所買的肉品標價上，並無標示「會員價」，造成誤會。 圖／翻攝自Dcard

此時後面已經有很多人等候結帳了，她便表示「沒關係就這樣結」，不過店員仍向她強調「會貴40元」要她再想想有沒有認識的會員，最後她受不了糾纏，便質疑為何104元的標價沒有寫上「會員價」使人誤會，結果店員竟回答「因為那是預設大家都是會員」，讓她更加不能接受，感覺當了一回冤大頭，奉勸大家買東西要問清楚、看清楚。

離譜的消費過程也令眾網友傻眼，「直接不買」、「絕對不會買，40塊差超多欸」、「這算騙人吧」、「請記得去投訴，欺騙消費者真的不行欸」、「什麼鬼，預設是怎樣」、「直接去投訴了啦，有夠虧，價格就上面那樣阿，哪來的多40元，乾脆以後都說東西都是會員價喔」、「有會員價制度也不標個會員價就想多坑人家40是什麼意思，有價差可以，但也要寫清楚才合理啊，要大家通靈？」。

有網友質疑該賣場做法是否合法，「沒標示清楚，這樣是合法的嗎？這種做法有欺騙消費者之嫌吧」、「這個應該可以打消保專線1950洽詢，其標價並未註明清楚條件恐有誤導之嫌，賣場標價應與實際價格相符，覺得有機會被輔導標價方式」，有法律系學生也指出，依民法154條第二項「貨物標定價額陳列視為要約」，因此原PO接受這價格並拿去結帳，就視為契約成立，原PO和賣場都要接受這個契約內容，因為上面沒有寫會員價。

但也有人表示「沒吧我家都在這裡買菜從沒遇過這種事啊」，稱該賣場會員價商品其實很少，他買生鮮或日用品幾乎沒看過。另有較熟悉內情的人提醒「真的建議大家要看清楚刷出來的價格跟上面貼的標籤」，因為他常常使用自助結帳，非賣場會員刷條碼會是原價，與包裝上的不一樣，「我是在買即期肉品的時候遇到這個情況，只有貼紙寫即期-30%跟價格，沒有寫會員價之類的，刷了就跟貼紙的價格不一樣。問服務員也是說要加會員才有優惠價格」。

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